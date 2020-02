Alegria e irreverência marcam primeira noite do Carnailha, em Parintins

Milhares de pessoas brincaram e prestigiaram com alegria os 10 blocos que com irreverência abrilhantaram a primeira noite do Carnailha, domingo (23 de fevereiro), em Parintins (369km de Manaus).

A abertura de mais uma edição do Carnailha foi dada pelo bloco da melhor idade (Idosos) que teve a participação do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e da primeira-dama, Mayra Dias.

Na apresentação dos Blocos especiais, em 2020, teve as estreias na avenida do bloco dos funcionários do Hospital Padre Colombo (HPC na Folia) que homenagearam os médicos Romualdo Corrêa e Aldrin Verçosa. Além do bloco É Casado? Não que eu me lembre! do bairro Paulo Corrêa que homenageou na Paraíba do Samba, a jornalista Elba Kelly, repórter do programa Agora Parintins, SBT local, com o enredo “A garotinha da notícia”.

Irreverentes

Pantera Cor de Rosa

A disputa dos blocos irreverentes no Carnailha foi aberta pelo bloco Pantera Cor de Rosa com o tema: “Cobras! Essa que te abraça pela frente é a mesma que te pica por de trás”.

As Tiazinhas

O segundo bloco a adentrar a avenida do samba foi o Bloco As Tiazinhas com o Enredo “Deu a louca na floresta com Edinho Lobo Mau”. O Bloco do Centro da Ilha Tupinambarana homenageou o servidor público Elson dos Santos Barros conhecido “Edinho lobo Mau”.

Amor e Cana

Logo após, desfilou o bloco Amor e Cana que soltou a “bicharada” na avenida pedindo “Só preservação”.

Entre Tapas e Beijos

Quarto Bloco a levar sua alegria para a Paraíba do Samba foi o Entre Tapas e Beijos trazendo o enredo: “A Saga de um folião no Carnailha”. O bloco foi o quarto a desfilar.

Chitara na Chapada

Um dos blocos irreverentes mais tradicionais da cidade de Parintins, Chitara na Chapada apostou no humor do parintinense Thiago Caldeira, conhecido como Abdias para vencer o Carnailha 2020. Com o tema “Abdias o rei do humor e da alegria” o bloco foi o quinto a desfilar.

Os Piratas

O sexto a brincar na avenida do samba, O bloco irreverente Os Piratas fez homenagem ao proprietário dos estabelecimentos Droga Amiga e Loja Amiga, José Chagas com o tema: “Chagão amigão, a saga de um pirata campeão”. Estreante no bloco, sua nova rainha é Paola Assunção.

Lagarto Salgado

Em busca do bicampeonato, o atual campeão dos blocos irreverentes, Lagarto Salgado veio para o Carnailha trazendo a fofocada, homenageando o empresário Paulo Roberto da Silva Pimentel conhecido popularmente como “Paulo Língua de Fogo” com o tema “Aqui tem fuxico, fofoca e boato. Com o Paulo Língua de Fogo, ninguém segura o Lagarto!”. O bloco foi o sétimo a desfilar.

Os Belezuras

Trazidos pela empolgação do presidente da Coopmoto, Babá Tupinambá, o oitavo bloco irreverente a desfilar na Avenida do Samba foi Os Belezuras homenageando a classe dos mototaxistas com o tema “Os Belezuras vão de carona pro Carnailha com os Mototaxistas”.

Invasão na Folia

Pedindo respeito e carregando a bandeira LGBT no Carnailha, as irmãs Lamparinas do Bloco Invasão na Folia arrastaram uma multidão de foliões. O Bloco foi o nono a desfilar na Paraíba do Samba com o enredo “Lamparininhas, as Iluminadas”.

Os Hippies

Mesmo sem a presença do homenageado, o bloco Os Hippies invadiu e brincou na avenida do samba com o tema: “Guma, quem ganha com isso é Parintins”.

Da Redação JI

Fotos: Arleison Cruz