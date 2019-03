Alegria e irreverência na primeira noite do Carnailha

Sexto a desfilar, o Bloco Lagarto Salgado levantou o público com o enredo “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher” (Foto: Pedro Coelho)

Com a participação do prefeito Bi Garcia, o Bloco da Melhor Idade abriu o Carnaval parintinense no domingo, 03 de março, levando alegria, multiplicada em seguida, com a irreverência de milhares de foliões que brincaram com os onze blocos que desfilaram na primeira noite do Carnailha. A Miss Brasil Mayra Dias recusou vários convites de outros carnavais para prestigiar ao lado de Bi Garcia o Carnailha.

Sem concorrer, o Bloco da Baixa foi o primeiro a desfilar na Paraíba do Samba homenageando Raimundo Enrola, proprietário do Bar do Papai, recentemente falecido.

Abrindo a disputa, o Bloco As Tiazinhas contou a história do cabeleireiro Papas Salone, com o enredo “Quer Papa pede, não mete o dedo se não azeda”.

O segundo a se apresentar, foi o Bloco Entre Tapas e Beijos levando para a avenida, Roberto Sales o ‘Babalu’ folclórico comunicador popular notabilizou na cidade pelas suas pesquisas de opinião.

Mesmo sem a presença do homenageado, vindo do bairro Santa Clara, o Bloco Amor e Cana foi o terceiro a se apresentar contando a história do compositor Emerson Maia.

O bloco Invasão na Folia foi a quarto a entrar na folia satirizando “Menina veste azul e menino veste rosa” com o tema “revele-se”, dando ênfase a sua apresentação com uma grande bandeira em forma de arco-íris em sua comissão de frente.

A atual campeã do Carnailha, Chitara da Chapada homenageou o colunista social Frank Freitas a Frankete, com o enredo “Olha o culote. A Frankete ela é forte” sendo o quinto bloco a desfilar.



Sexto a desfilar, o Bloco Lagarto Salgado levantou o público com o enredo “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher”.

Os Hippes homenageou Cássio, figura popular da Ilha, sendo o sétimo bloco a entrar na avenida.

O bloco Os Piratas do bairro Palmares, foi o oitavo a desfilar apresentar Nos Embalos dos Anos 70″.

O nono a desfilar, os Belezuras foi uma das surpresas da noite, homenageando o ex-apresentador do Boi Garantido, Paulinho Faria.

O Bloco Pantera Cor de Rosa que homenageou o artista de alegorias Júnior de Souza fechou a primeira noite do Carnailha.

Programação:

Segunda-Feira (04/03)

18:30 Os Pandinhas

19:00 Estou Contigo e Não Abro

19:20 Bloco Tarja Preta



Bandas da Chave Especial

1º – 20:00 – CRUZ DE MALTA (Banda 2K12)

2º – 20:50 – IMPÉRIO DOS PALMARES (Banda Os Tops)

3º – 21:40 – MOCIDADE UNIDA DE SÃO BENEDITO (Banda 2K12)

4º – 22:30 – OS METRALHAS (Os Tops)

5º – 23:50 – FAX (Banda 2K12)

6º – 24:40 – UNIDOS DO ITAÚNA (Os Tops)

7º – 01:30 – BAD BOY (Banda 2K12)

8º – 02:20 – URSOS POLARES (Os Tops)

9º – De 03 :10 – RUBRO NEGRO (Banda 2K12)



Terça de Carnaboi (05/03)



Atrações do trio



Caprichoso:

– Canto da Mata e Junior Paulain

– David Assayag

– Arlindo Junior

– Edmundo Oran



Garantido:

– Sebastiáo Junior

– Israel Paulain

– Tony Medeiros

– Carlinhos do Boi

