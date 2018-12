Alex Garcia apresenta marca de perfumaria, cosméticos e bem-estar

Em menos de dois meses, a vida de Alex Garcia mudou para melhor, ao se dedicar ao trabalho com os produtos da Amakha Paris, com atuação no mercado de perfumaria, cosméticos e bem-estar, por meio do marketing de rede. O jovem parintinense aderiu ao plano de carreira oferecido pela empresa brasileira, com sede em São Paulo, e aumentou a renda, com lucro a curto prazo de tempo.

Com o bom desempenho no negócio, Alex Garcia se tornou o primeiro diamante no interior do Amazonas. “Conheci a Amakha por intermédio de um casal de amigos em outubro, me interessei, pesquisei sobre a empresa, o funcionamento, os investimentos, os retornos e os produtos. Diante da seriedade do trabalho, decidir investir e fazer parte desse time de sucesso”, revela.

Com apoio da família e amigos, o jovem empreendedor diz que a oportunidade de renda extra é real, porque os produtos são de extrema qualidade e a satisfação do cliente é a maior recompensa. “Trabalhamos incansavelmente nesse primeiro mês e, logo, os primeiros resultados chegaram, com o alcance das metas que a empresa nos desafia”, explica.

Motivado pelas vantagens ofertadas pela marca, Alex Garcia busca incentivar mais pessoas a mudarem de vida, com a venda dos produtos da Amakha Paris. “É uma empresa séria que proporciona a cada cidadão oportunidade de uma renda extra, boa, fixa e com investimentos que cabem no bolso, um valor justo e acessível, de acordo com a realidade da nossa economia”, explica.

Para se cadastrar na Amakha Paris, o investimento é de R$ 150,00, revertido em produtos. O carro forte da empresa são os perfumes de bolso, por exemplo, com fragrâncias conhecidas internacionalmente. “É uma tendência nova no mercado. A Amakha já tem mais de 380 mil pessoas cadastradas que abraçam essa oportunidade de melhorar a renda familiar”, garante Alex Garcia.

Gerlean Brasil

Parintins24hs.com.br