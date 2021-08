ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – MERENDA DE QUALIDADE NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DE PARINTINS

Alunos da ETI Brandão de Amorim, felizes com a boa alimentação.

Nas Escolas de Tempo Integral CETI – Dep. Gláucio Gonçalves e ETI – Brandão de Amorim a merenda escolar é um complemento à alimentação dos alunos, uma vez que estas escolas recebem fornecimento de três refeições ao dia, sendo café, almoço e lanche da tarde e, as duas primeiras refeições são de responsabilidade da Empresa parceira – BMS Refeições.

A Secretaria de Estado de Educação, juntamente com a Coordenadoria Regional de Educação de Parintins vem cumprindo o preconizado pelo PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que é assegurar ao educando a segurança alimentar com o fornecimento de alimentação saudável, enriquecida e de qualidade nutricional. Destaca-se que parte desses alimentos são oriundos da agricultura familiar, que beneficiam os produtores rurais e as cooperativas agrícolas regionais.

Além disso, a Nutricionista da CREP Deliane Vinente Moura, realiza o acompanhamento na aquisições de alimentos, a preparação das refeições e distribuições aos alunos, fazendo a avaliação nutricional na elaboração de cardápio (trabalho conjunto com a Nutricionista Ianne Pessoa – BMS refeições). Além de viabilizar a compra de produtos que serão utilizados na merenda, em parceria com o Supervisor de Merenda Escolar Prof. Dr. Antonio Fábio Lopes de Souza a equipe nutricional da CREP trabalha a alimentação escolar no campo da orientação pedagógica para informação e orientação aos alunos sobre a importância da alimentação saudável.

O Coordenador Regional de Educação de Parintins, Prof. Msc. João Ribeiro Costa, ressalta que a escola tem o papel de fornecer a refeição baseada nas recomendações nutricionais de cada aluno, considerando o tempo em que elas estão na escola.

Desta forma, agradece a Empresa parceira BMS Refeições pelo trabalho sério, juntamente com os manipuladores de alimentos. E reitera também, o compromisso da Secretária de Educação Kuka Chaves e Secretária Adjunta do Interior Ana Maria Araújo, por garantirem alimentação de qualidade para as escolas da Rede Estadual de Parintins.

