Alunos da FAMETRO Parintins fazem distribuição de sopas no Bairro da União

Na semana do Nutricionista, alunos e professor da Unidade Fametro – Parinitns, realizaram ações, palestras e momento de lazer em alusão ao dia do Nutricionista (31 de agosto). Mediante aos problemas enfrentados pela população, com a pandemia, os alunos uniram-se para realizar a 1° ação solidária com a distribuição de sopas para o Bairro da União.

Iniciou a semana com uma palestra sobre o Mercado de trabalho para o nutricionista, palestrada pelo Nutricionista / Tutor Daniel Costa, abrindo as mentes e os caminhos para os alunos, em busca de sempre está correndo atrás do melhor conhecimento.

Na terça feira, foram entregues mais de 200 marmitas com sopa, doadas e feita pelos próprios alunos da Fametro, sendo entregue aos moradores do bairro da União. Contamos com a presença da responsável do local, onde foi entregue, Diretora Da Unidade Fametro – Parintins Lanira Cardoso, professor, alunos e apoiadores da ação, e da população em geral.

Para finalizar a semana, foi realizado uma gincana com momento de lazer, com os alunos, em comemoração aos trabalhos realizados, colocando a disposição da comunidade profissionais da saúde alimentar de Parintins e comunidades, atendendo com ética e responsabilidade.

Agradecemos à todos os envolvidos nesta semana, em nome da 1° turma da Unidade Fametro.

Assessoria de Imprensa da FAMETRO Parintins

Publicado por Carlos Frazão/JI