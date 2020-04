Alunos da rede municipal de educação terão aulas transmitidas pelo rádio

Alunos da rede municipal de ensino da zona urbana e zona rural terra firme terão as aulas transmitidas em cadeia de rádio a partir de segunda-feira, 13 de abril, como forma de combate ao coronavírus (COVID-19). Devido à prorrogação do decreto municipal de suspensão das aulas por mais 15 dias, houve a necessidade de um planejamento pedagógico para evitar o distanciamento do aluno em relação às atividades pedagógicas das escolas.

Neste primeiro momento as aulas transmitidas contemplarão alunos do 4º, 5º, 6º e 9º ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, consideradas críticas e com maior carga horária. Todas as aulas serão elaboradas com base na proposta pedagógica do primeiro bimestre, além da elaboração de apostilas para o acompanhamento das aulas pelos alunos em suas casas. As aulas serão transmitidas pela Rádio Clube de Parintins em cadeia com as Rádios Alvorada e Tiradentes de segunda a sexta-feira das 15 às 16h e aos sábados das 14 às 16h.

De acordo com o secretário de Educação, João Costa, a ideia do projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” surgiu para minimizar o distanciamento e tirar os alunos da ociosidade e como forma também de compensar a carga horária com base na flexibilização da medida provisória do Governo Federal que não obriga o cumprimento dos 200 dias letivos, mas o mínimo de 800 horas.

“O Projeto Aprendendo em Casa pelas ondas do Rádio tem como objetivo minimizar o distanciamento dos estudantes da rede municipal de educação das atividades escolares em virtude da suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expansão do coronavírus no município de Parintins”, destacou.

Segundo a Coordenação do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação, cada aluno receberá uma apostila elaborada por pedagogos e técnicos da Semed com a colaboração de professores das escolas. No retorno às aulas, as atividades das apostilas serão revisadas pelos professores para reforçar a aprendizagem.

Conforme o cronograma, as aulas para os alunos do 6º ano acontecem nas segundas-feiras, nas terças para alunos do 7º ano, nas quartas para os alunos do 8° ano, nas quintas-feiras aos discentes do 9° ano. Para os alunos do 4° e 5° as aulas serão nas sextas-feiras e aos sábados será feita a revisão do conteúdo estudado em Língua Portuguesa e Matemática.

SECOM