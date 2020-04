Alunos do Colégio Militar da Polícia Militar V se destacam em competição de matemática internacional on-line

Quase mil alunos do Colégio Militar da Polícia Militar V (CMPM V) Tenente Coronel Cândido José Mariano, do 9º ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio (1ᵃ a 3ᵃ série), participaram, no dia 19 de abril, da competição de matemática on-line “Internacional On-line Math Quiz”. Nela, 11 alunos do CMPM V se destacaram com excelentes resultados.

A competição é um projeto experimental fruto de uma colaboração Brasil-Índia e é apoiada pela Rede do Programa de Olimpíadas de Conhecimento (POC). O evento reuniu alunos de várias escolas da rede pública de todo o Brasil e da Índia.

O resultado foi divulgado nesta quarta-feira (22 de abril) no site oficial da coordenação do evento (https://bingoresult.zyrosite.com/). A participação dos alunos foi de forma gratuita. A prova com duração de 30 minutos foi toda respondida em inglês.

Dos vinte e um alunos que mais se destacaram no ranking da competição, onze são alunos do CMPM V. Conforme a classificação, dos três colocados em segundo lugar no Bingo On-Line, um é aluno do CMPM V e dos 17 classificados na terceira colocação, dez são do Colégio Militar.

Em todo o Brasil, cerca de 1.200 estudantes da rede pública de ensino participaram da olimpíada on-line em vários estados, como São Paulo, Goiás, Recife, Belo Horizonte, Ceará e Santa Catarina.

Dos 960 estudantes do CMPM V que se inscreveram e participaram, o aluno Paulo Henrique D’Almeida Parente Gomes ficou em 2º lugar. Os alunos Ana Beatriz Ramos Barreto, Juliana da Graça Barbosa, Igor Mattiazo Cervinka, Marcos Paulo Vieira Pedrosa, Ângela Leticia Ramos Amâncio, Ana Claudia Ramos Barreto, Maria Beatriz de Oliveira Lira, Camila Alessandra Bezerra da Silva, Jonathas Taumaturgo Soares e Eliza Biondo Ribeiro foram classificados em 3º lugar no ranking da competição.

Para a tenente-coronel aluna e comandante do Batalhão Escolar do CMPM V Eliza Biondo Ribeiro, que ficou entre os alunos com maior desempenho na “Math Quiz”, o resultado foi compensador.

“Essa olimpíada foi muito interessante para treinar tanto o nível da língua estrangeira quanto pra testar conhecimentos matemáticos. Eu fiquei surpresa com o resultado, pois não sabia se a minha mente iria render com essa quarentena. Tem sido bem difícil manter uma rotina organizada e equilibrar a saúde mental, mas essa competição foi ótima pra me estimular”, ressaltou a aluna.

De acordo com a comandante do CMPM V, tenente-coronel Jadna Barros, a olimpíada serviu como um teste de conhecimento para os alunos.

“Estamos felizes com o resultado. Isso só confirma a responsabilidade e o comprometimento dos nossos alunos com os estudos, que estão em casa devido à pandemia de coronavírus, mas que estão preocupados com os estudos, aprimorando o conhecimento e sempre exercitando a memória”, disse a comandante do CMPM V.

Rede do Programa de Olimpíadas de Conhecimento (POC) – A Rede POC é uma instituição de intercâmbio científico-juvenil, cuja missão é promover a excelência na educação, através do estímulo ao interesse pela Ciência, Tecnologia e Inovação, e com empresas e interessados em geral na melhoria da qualidade da Educação, através do estímulo do jovem para descobrir seu potencial, seus talentos e habilidades para seu desenvolvimento completo.

A Rede POC articula parcerias com inúmeras instituições no Brasil e no mundo visando oferecer o acesso ao estudante brasileiro a programas educacionais de excelência.

