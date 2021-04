Alunos do Colégio Militar da Polícia ocupam posição de destaque em resultado de olimpíadas de nível internacional

Vinte e oito alunos do Colégio Militar da Polícia Militar foram congratulados, no mês de março, com medalhas de ouro, prata, bronze e honra ao mérito. O evento, em comemoração ao resultado da 24ª edição das Olimpíadas Brasileira de Astronomia e Astronáutica e das Olimpíadas Canguru de Matemática 2020, aconteceu no pátio do CMPM II, localizado na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. As duas competições são torneios de nível nacional, que contam com a participação de aproximadamente 2.500 instituições de ensino de todo o país. No caso das olimpíadas de matemática, a competição é realizada em mais de 80 países.

As duas competições são abertas à alunos de todas as séries do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Ensino Médio. As provas são constituídas de sete questões. De acordo com o desempenho na olimpíada, os alunos podem receber medalhas de ouro, prata ou bronze. Além disso, os estudantes do Ensino Médio, com melhores desempenhos nas provas de Astronomia e Astronáutica, participam das provas de seleção para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica (IOAA) e para a Olimpíada Latino Americana (OLAA). Os melhores desempenhos nas questões de astronáutica, também do Ensino Médio, podem participar da Jornada Espacial, onde os alunos têm palestras e outras atividades relacionadas ao tema de astronáutica.

Das 28 medalhas, 14 foram conquistadas na Olimpíada Canguru de Matemática 2021, e as outras 14 na de Astronomia e Astronáutica.

As medalhas e certificados foram entregues aos estudantes durante a solenidade, cumprindo todos os protocolos de segurança. A cerimônia contou com a presença do Comandante e Diretor do CPMP II, Maj PM Henriques, que destacou a grande importância da família, em relação ao apoio dado por eles aos alunos, a dedicação de cada discente e o forte trabalho dos professores para o sucesso na carreira escolar.

O Cb. PM W. Moraes, coordenador das Olimpíadas de Matemática do CMPM II, salientou que a Turma Olímpica é um grupo formado pelos alunos destaque do colégio, nas disciplinas de matemática, física e química. Ele ressalta, os obstáculos enfrentados nesse momento de pandemia, frisando o empenho do corpo docente nos desafios propostos e a dedicação de cada aluno, nas aulas on-line e em cada etapa do processo preparativo.

Nazra Amud mãe do aluno Daniel Amud, 16, explicou que o filho participa das competições nacionais e internacionais há sete anos. Aluno do 3° ano do Ensino Médio, Daniel tem uma rotina de preparação intensa, com atividades direcionadas pelo professor orientador do colégio e a plataforma disponibilizada pela organização do concurso. Os preparativos para a competição incluem dedicação inclusive nos feriados e finais de semana. Atualmente Daniel tem agendado mais duas competições nacionais e uma internacional na cidade de Cingapura.

“Tenho muito orgulho de todas as conquistas do meu filho, que são frutos de muito estudo e dedicação. Sou muito grata ao Colégio, que mesmo em período de pandemia nos deu todo o suporte necessário para que estas conquistas fossem concretizadas, enfatizou Nazra.

Foram congratulados na Olimpíada Brasileira de Astronomia 2020

Daniel Amud Rodrigues – Medalha de Ouro

Rodrigo Henrique da Silva Pádua – Medalha de Ouro

Giovanni Felipe da Silva Góes – Medalha de Ouro

Enos Miranda da Silva Junior – Medalha de Ouro

Ana Flávia Souza Gomes – Medalha de Prata

Aylla Beatriz Lopes de Souza – Medalha de Prata

Maria Luísa Serrão Rodrigues da Cunha – Medalha de Prata

Nickolas Vieira Maia – Medalha de Prata

Waldir Melo Neto – Medalha de Prata

Giovanni da Costa Brasil – Medalha de Prata

Anna Julia Araújo de Menezes – Medalha de Bronze

Lucas Menezes de Lima – Medalha de Bronze

Matheus Tavares Furtado Gomes – Medalha de Bronze

Sofya Moura da Silva – Medalha de Bronze

E na Olimpíadas Canguru de Matemática 2020

Carlos Eduardo Figueiredo Gaia – Medalha de Prata

Olindina da Costa Oliveira Neta – Medalha de Prata

Vinicius Ramos Brito – Medalha de Prata

Daniel Amud Rodrigues – Medalha de Prata

Lucas Menezes de Lima – Medalha de Bronze

Davi Corrêa da Silva – Medalha de Bronze

Eudson Amon Ferreira Villaça – Medalha de Bronze

Ana Flávia Souza Gomes – Medalha de Bronze

Ana Luísa Figueira Brito – Medalha de Bronze

Gustavo Mendes Soares – Medalha de Bronze

Larissa de Souza Costa – Medalha de Honra ao mérito

Gabriel Otávio Barreto da Silva – Medalha de Honra ao mérito

Waldir Melo Neto – Medalha de Honra ao mérito

João Victor Nogueira de Souza – Medalha de Honra ao mérito

João Victor Lima Cavalcante – Medalha de Honra ao mérito

SECOM AM

FOTOS: Divulgação/PMAM

Mais informações: Diretoria de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM): 98842-1841.

Postado por Carlos Frazão/JI