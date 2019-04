Alvorada do Boi Garantido, saiba como começou.

Por Paulinho Faria (ex-apresentador do bumbá)

“Eu iniciei no rádio aos 13 anos, e aproveitava para divulgar meu boi, contrariando a direção, já que a emissora pertencia à Prelazia. Em 1974, Jair Mendes me convidou para ver de perto o Boi Garantido, que ele estava pintando com todo carinho em sigilo na residência da sua irmã Perlita, na Rua Sen. Alvaro Maia. Era para o primeiro ensaio, no primeiro sábado de maio, por isso ele se empenhava nos detalhes, leves pintas pretas pelo corpo, e na testa uma mancha preta que lembrava um coração.

Esse ainda não era o boi dos movimentos, que em 1978 seria criado pelo próprio Jair. Sugeri então a ele, que saíssemos de madrugada com um carro de som para acordar os moradores anunciando o primeiro ensaio, assim levaríamos mais gente para o curral. Pedimos emprestado do Almir Kimura os auto falantes do Cine Oriental, (esses auto falantes ainda existem e estão funcionando no Navio Parintins), e às 5 da madrugada, eu, Jair e Zezinho meu irmão saímos com volume máximo acordando a cidade.

No ano seguinte, 1975, já levamos alguns fogueteiros em uma caminhonete da Jotapê para aumentar o barulho, e alguns torcedores começaram a acompanhar os dois carros. Em 1976 passamos a levar alguns batuqueiros na caminhonete, e alguns ciclistas e motociclistas começaram a nos seguir. Em 1977 o boi foi levado pela primeira vez, em cima de um fusca do Zezinho (foto), e o cortejo ia aumentando a cada ano.

Em 1986, num 30 de abril, realizamos o primeiro Baile Vermelho e Branco no clube Recanto Tropical, e por ideia do Zezinho, os batuqueiros foram para o clube com os instrumentos, e ao termino do baile, pela primeira vez com a batucada completa e no chão, saiu a primeira Alvorada oficial, que foi do clube diretamente para o curral, arrastando todo o público do baile. Assim nasceu a Alvorada que se transformou nessa grandiosidade, e que completa 33 anos em 2019″.

