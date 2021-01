Amazonas recebe mais 70 respiradores doados pelo Ministério da Saúde

O Governo do Amazonas recebeu, nesta quinta-feira (28/01), uma nova doação do Ministério da Saúde (MS), de 70 respiradores, sendo 30 utilizados no transporte e remoção de pacientes e 40 para o tratamento de pessoas hospitalizadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os aparelhos darão apoio às ações de combate à Covid-19 no Estado, que vem enfrentando aumento significativo no número de hospitalizações este mês.

Ainda nesta quinta-feira, o Estado registrou a doação de mais 30 cilindros e 50 litros de oxigênio medicinal, encaminhados à Central de Medicamentos do Amazonas (CEMA), para a distribuição.

Já os respiradores, serão calibrados e seguirão para o setor de Patrimônio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM). Em seguida, serão encaminhados a unidades da rede pública estadual, ampliando a oferta de atendimento especializado a pacientes com deficiências respiratórias.

Em 2020, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, já havia destinado outros 150 respiradores ao Amazonas, para o reforço no atendimento durante a pandemia do novo coronavírus. O equipamento é de suma importância para o processo de abertura de leitos de UTI, por exemplo, e que está em andamento, seguindo um cronograma estipulado pela SES-AM.

Para reforçar a rede, o Governo do Amazonas tem adotado uma série de medidas, nas últimas semanas, de modo a atender à crescente demanda gerada pela pandemia. Entre elas, está a reativação do Hospital de Campanha Nilton Lins, na zona centro-sul de Manaus; a instalação de miniusinas na capital e no interior, ampliando a geração e oferta de oxigênio medicinal; a contratação de centenas de profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros, entre outros.

As ações contam com o apoio direto do MS e das Forças Armadas, que têm viabilizado, ainda, a transferência de pacientes acometidos pela Covid-19, para hospitais localizados em outras unidades federativas, além do transporte de remessas de oxigênio à capital e ao interior. Mais de 300 pessoas já foram removidas, nas últimas semanas, e tiveram o tratamento garantido através da ação conjunta.

FOTO: Herick Pereira/Secom

Mais informações para imprensa: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM): Martha Bernardo (98151-4487) e Paulo Bahia (98154-2531).

Publicado por Carlos Frazão/JI