Amazonas se mantém em primeiro lugar no Ranking Nacional de Vacinação

Com a chegada de mais 62,8 mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Amazonas nesta semana, o Governo do Estado iniciou, nesta quinta-feira (04/03), a distribuição do imunizante para os municípios do interior. Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM), a meta para essa fase é destinar 26,7 mil doses desta nova remessa à população fora da capital.

O imunizante, do tipo CoronaVac, fabricado pelo Instituto Butantã, deverá atender neste momento o grupo prioritário na faixa etária entre 60 e 64 anos, com prioridade para quem possui comorbidades. Para realizar a retirada, é necessário que representantes e coordenadores dos municípios entrem em contato com a FVS-AM e façam o agendamento por meio de um link exclusivo, informando a quantidade de doses necessárias com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

Até esta sexta-feira (05/03), 21 municípios já efetuaram a retirada das novas doses. Ainda hoje, é esperada a entrega da vacina para outros dez: Barreirinha, Benjamin Constant, Coari, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Rio Preto da Eva, Tapauá, Presidente Figueiredo e Eirunepé.

O município de Anori (distante 194 quilômetros de Manaus) foi um dos que receberam o imunizante ainda na manhã desta sexta-feira. O representante da cidade na capital, Edvaldo Brito, destacou a agilidade do governador Wilson Lima em organizar a distribuição.

“É muito importante a vacina para o município de Anori, porque hoje quem está sofrendo mais são os ribeirinhos. Então a gente agradece, em nome do prefeito Régis Nazaré, ao Governo do Estado do Amazonas, por estar encaminhando a vacina ao nosso município de Anori. A população do município agradece muito a agilidade do governador Wilson Lima”, disse.

Buscando atender ainda a população indígena em áreas remotas, o Governo do Amazonas efetuou, também nesta sexta, a entrega de doses para representantes da etnia Waimiri Atroari. De acordo com Elaine Cristina, representante da comunidade, com as novas doses entregues será possível imunizar todo o grupo prioritário que vive na aldeia, motivo de felicidade.

“Temos uma comunidade de 2.226 indígenas e, diante da faixa etária de idade que o Ministério da Saúde exige, estamos hoje recebendo todas, a primeira e a segunda dose, dos Waimiri Atroari. Então para a gente é uma honra e para o povo indígena também será uma honra”, destaca.

Avaliação – De acordo com a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Josy Dias, o trabalho realizado junto ao Governo do Amazonas tem sido fundamental para que todas as localidades sejam contempladas e assim agilizar a imunização da população em todo o estado.

“Tem sido um grande apoio com os voos, principalmente para os municípios mais distantes e com dificuldade no transporte das vacinas. Quanto mais rápido a vacina chegar ao município, mais rápida é realizada a imunização”, avalia.

Imunização – Este já é o sexto lote de vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo Amazonas, que já imunizou mais de 348 mil pessoas em todo o estado. Com esse quantitativo, o Amazonas se mantém em primeiro lugar no Ranking Nacional de Vacinação, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

SECOM AM

FOTOS: Djalma Júnior/Secom

Publicado por Carlos Frazão/JI