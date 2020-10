Amazonastur repassa protocolos de biossegurança a secretarias municipais de Turismo

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) produziu e iniciou a entrega, nesta quinta-feira (15/10), dos oito Protocolos de Biossegurança para retomada responsável do Turismo. As publicações começaram a ser repassadas aos secretários dos municípios do interior que, por sua vez, as enviarão aos operadores. No mês passado, o Governo do Amazonas lançou o plano de retomada do turismo de forma responsável e os protocolos são uma forma de garantir segurança aos turistas e trabalhadores do setor.

A Amazonastur está repassando, também, cartilhas que trazem as orientações do Programa de Regionalização do Turismo do Governo Federal, além do Mapa do Turismo Brasileiro.

A chefe do Departamento de Registro e Sensibilização da Amazonastur, Giovanna Tapajós, explica que os protocolos são enviados de acordo com a quantidade de operadores cadastrados no Cadastur, o sistema oficial de registro do Ministério do Turismo, que é gerenciado em parceria com os órgãos oficiais dos estados e do Distrito Federal. “Caso os municípios identifiquem a necessidade de mais exemplares, basta solicitar que enviaremos”, destaca Giovana.

Os protocolos reúnem as principais orientações dos órgãos mundiais de saúde para as boas práticas sanitárias, que devem ser utilizadas no período pós-pandemia. As cartilhas oferecem aos operadores, durante a retomada gradual dos serviços, orientações sobre as condutas a serem implementadas, nos empreendimentos, para que ofereçam aos turistas, consumidores e profissionais do setor a segurança necessária à prevenção da Covid-19.

“Receber esses protocolos é importante porque vai reforçar o trabalho de divulgação que nós já estamos fazendo junto aos hotéis desde antes da reabertura das atividades não essenciais no município. Vamos retornar e entregar agora impresso. Implementado, o turista se sentirá seguro por saber que o município cumpre normas e é fiscalizado”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Careiro Castanho, Neuzilena Macena. O turismo ecológico e de pesca são as atividades de destaque no município, segundo Neuzilena.

Cada um dos protocolos criados pela Amazonastur traz as orientações para atividades específicas: agências de viagens, bares e restaurantes, eventos, guias de turismo, hotelaria, operadores da pesca esportiva, transporte terrestre e fluvial, uso do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques.

Os documentos podem ser acessados por meio do site www.amazonastur.am.gov.

Foto: Janailton Falcão/Amazonastur

Publicado por Carlos Frazão/JI