Parintinense Pedro Nunes é ouro no Jogos Pan-Americanos, na Colômbia

O Brasil fez uma dobradinha no pódio com a prata do mineiro Luiz Maurício.

O amazonense Pedro Nunes foi o campeão no lançamento de dardo na disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali 2021, com a marca de 74,41 metros, nesta terça-feira (30/11). O Brasil fez uma dobradinha no pódio com a prata do mineiro Luiz Maurício da Silva.

O atleta que conta com o apoio do Governo do Amazonas para as competições, também atua como estagiário de fisioterapia na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) e treina diariamente na Vila Olímpica de Manaus.

“Está virando rotina, né? Pedro sempre representa o Amazonas com excelência e merece todas essas conquistas, pois treina intensamente para atingir seus objetivos. Ele é um grande atleta do presente e do futuro do atletismo brasileiro e amazonense. Parabéns a ele e aos seus treinadores”, afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com esta marca em Cali, a maior dele na temporada, Pedro garantiu o segundo ouro da carreira em jogos Pan-americanos. Além disso, o parintinense já havia confirmado a grande fase com o primeiro lugar na prova de lançamento de dardo, no Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo, em setembro deste ano.



“Agradeço à Federação de Atletismo do Amazonas. À minha treinadora Margareth Bahia. Ao Governo do Amazonas. À Prefeitura de Parintins que incentiva o esporte parintinense. À Marleide Borges, presidente da Fedaeam, e à minha família e amigos que torceram muito por mim”, disse Pedro Nunes.

O ouro do atleta amazonense foi o 30º no país na competição, enquanto a prata de Luiz Maurício da Silva foi a 21ª. Assim, a delegação brasileira chegou a 80 medalhas, ficando à frente do México e dos Estados Unidos, que têm 28 ouros cada.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior vão até o próximo domingo (05/11). Serão disputados 32 esportes em 10 dias de disputa.

FOTOS: Tácio Melo/Secom e Divulgação/Faar

Informações para a imprensa: Assessoria de Comunicação da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar): João Paulo Gonçalves (99389–1052).

Publicado por Carlos Frazão/JI