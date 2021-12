Amistoso indígena contra SEMJUV termina em festa do esporte no ginásio Elias Assayag

Duas grandes partidas de futsal, realizadas na noite deste sábado, 03 de dezembro, no ginásio de Esportes Elias Assayag, movimentaram o esporte parintinense. Disputada nos naipes masculino e feminino, o confronto aconteceu entre a equipe indígena da Escola Municipal Indígena Sateré da Paz – EMISP, da Vila da Paz (localizada no Rio Uaicurapá) e o time da SEMJUV, da sede do município, prevalecendo o espírito esportivo, disputa de bola, grandes lances e com as equipes buscando a vitória durante todo o jogo.

Na primeira partida, no naipe feminino, a EMISP venceu por 3 a 2 a equipe da SEMJUV Parintins com destaque para os gols das jogadoras Lucinete, Lelaine e Lucivana. “Estamos muitos felizes só por estar aqui nesse ginásio, pois é a primeira vez que jogamos em uma quadra, mas com fé em Deus conseguimos a vitória. Lutamos para que o futebol indígena seja reconhecido, hoje foi um dia histórico e obrigado a todos”, comemorou a goleira e capitã da equipe indígena, Franciane Leão.

No segundo jogo, o selecionado da SEMJUV venceu os indígenas pelo placar de 5 a 4. Em reconhecimento a entrega e o bom futebol apresentado em quadra, o troféu, as medalhas e a bola da partida, foi entregue ao time formado por professores e comunitários da Vila da Paz, culminando em uma grande festa esportiva ao término da partida.

O evento foi realizado pela Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV. “Parabenizo as duas equipes indígenas da Vila da Paz e que noite maravilhosa para o esporte, com grandes jogos, abrilhantado com narração e comentário feitos pelos próprios indígenas. Apesar de estarem em um espaço longe da sua realidade, o time da EMISP, não se intimidou e jogaram de igual pra igual, demonstrando um bom futebol com grandes craques”, destaca a coordenadora da SEMJUV, Valdete Prestes.

A coordenadora conclui que o amistoso quebra através do esporte, os desafios invisíveis existentes entre a comunidade indígena e da cidade, conseguindo estreitar esses laços, ajudando a fortalecer as lutas indígenas, apesar da falta de visibilidade que atrapalha os jovens que almejam ter uma carreira no futebol.

O jogo de volta entre as duas equipes acontecerá no dia 19 de dezembro, na Arena EMISP, na Vila da Paz.

Texto: Kedson Silva

Fotos: SEMJUV