André Guimarães, da Maná Produções, coordena a Exposição da Avenida Paulista com o tema Feminino Plural, em tour virtual

Dororidade, de Criola (Arte: Criola / Divulgação)

Em 3 de junho foi aberta a 7ª edição a Exposição da Paulista, iniciativa da União Geral dos Trabalhadores – UGT, que em 2021 traz um tema importante e urgente às mulheres e à população preta do Brasil: Feminino Plural. Sustentando a necessidade de políticas públicas, o cumprimento dos instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos e o fim de todas as formas de violência e discriminação, a UGT convidou a jornalista, escritora, curadora e consultora de moda Lillian Pacce para a curadoria, que selecionou duas artistas/mulheres, com origens e trajetórias distintas, para traduzirem o tema: Criola, mulher preta, artista visual, que faz da arte urbana a sua luta política para fortalecer as mulheres, explorando cores e elementos brasileiros e com influência nas matrizes africanas, e Claudia Liz, artista multimídia, ícone da moda capaz de colocar sua arte em contextos tão diversos como ilustrar a coluna de política de um jornal de grande circulação e atuar num ensaio fotográfico pleno de atitude e questionamentos.

A arte além de encantar, vai ajudar quem precisa de um emprego. A mostra, que traz 30 obras inéditas criadas especialmente sobre o tema, 15 de cada artista, amplia seu alcance com um tour virtual, que será lançado em 11 de junho, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, através da secretária Aline Cardoso, convidando o internauta a buscar e/ou pesquisar emprego e qualificação profissional pelo CATE – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Duas Unidades Móveis do CATE ficarão, durante todo período da exposição, das 10h às 14h na Avenida Paulista, em locais que serão divulgados no portal www.cate.prefeitura.sp.gov.br, que traz ainda informações sobre o programa de Ensino a Distância para capacitação por meio de videoaulas e também dicas e inspirações para o cidadão escolher uma profissão ou optar pelo empreendedorismo. Os cursos, gratuitos, foram desenvolvidos pela Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria, com doação de conteúdos de dezenas de empresas e instituições parceiras, e abrangem áreas com demanda no mercado, como tecnologia, gastronomia, saúde e bem-estar, meio ambiente e sustentabilidade, economia criativa, entre outros. Os alunos que finalizarem as capacitações terão direito a certificados emitidos automaticamente pela plataforma.

A curadora ressalta a importância da discussão de questões tão urgentes para a toda a sociedade: “Tudo é muito forte! As obras produzidas exclusivamente para ‘Feminino Plural’ são ao mesmo tempo um alento e um alerta para este momento sombrio. A força das mensagens, das cores e da produção destas duas artistas, vindas de universos tão distintos, costuram vários temas absolutamente relevantes para toda a coletividade como diversidade, liberdade, sororidade, igualdade de direitos e resistência das mulheres, brancas, pretas ou indígenas.”

“Feminino plural, esse tema sempre foi muito caro à UGT. Essas bandeiras nos acompanham desde a nossa fundação, em 2007. Agora, estamos fazendo essa exposição, homenageando as mulheres. Todas elas, brancas, pretas ou indígenas, são muito importantes nessa luta pela igualdade de direitos”, afirma Ricardo Patah, presidente da UGT e atual presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. “As mulheres e meninas merecem respeito, empoderamento, apoio e participação efetiva de toda a sociedade brasileira nos debates e ações por seus direitos humanos e pelo fim de todas as formas de violência, opressão e discriminação”, completa Chiquinho Pereira, Secretário Nacional de Organização e Formação Político-sindical da UGT

“Homenageio aqui mulheres que tem muito a nos ensinar e convido vocês a ouvirem suas vozes, convido vocês também a refletirem sobre padrões de beleza que encarceram o feminino e sobre o desejo de liberdade e de segurança para simplesmente ser mulher e exercer uma cidadania plena e equitativa. Não há espaço na Paulista para todas nós entrarmos, então selecionei algumas mulheres que foram importantes nessa reflexão: Djamila Ribeiro, Tomie Ohtake, Sonia Guajajara, Marielle Franco, entre outras” declara Cláudia Liz.

E Criola emenda: “Fico muito feliz e honrada com o convite para participar desse projeto, principalmente pela importância em abordar temas urgentes e necessários exatamente nesse momento histórico que estamos atravessando.”

Coordenada pela Secretaria de Organização e Políticas Sindicais da UGT e pela Maná Produções, Comunicações e Eventos, criadora da série, com coordenação artística de Mônica Maia e Fernando Costa Netto – DOC Galeria, a Exposição da Paulista, uma das maiores exposições ao ar livre do mundo ocupará, até 30 de junho, um quilômetro da ciclovia da principal artéria da cidade, a Avenida Paulista, entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas e, após seis edições – 30 Anos de Redemocratização do Brasil (2015); 100 Anos do Samba (2016); 17 Objetivos para Transformar o Mundo (2017); A Quarta Revolução Industrial (2018); DIREITO DO AVESSO | AVESSO DO DIREITO (2019); e Liberdade e Democracia (2020) –, caminha agora para se tornar um evento oficial da cidade de São Paulo.

“A Exposição em formato virtual amplia para todo o Brasil e para fora também o alcance da Exposição para além dos 5 milhões de pessoas diferentes que passam em um mês pela Paulista. As ações digitais de lançamento, como podcasts e lives com curadoria e artistas, aumentam a eficiência das contrapartidas aos patrocinadores e massifica ainda mais a discussão de temas tão fundamentais como etnia e gênero”, declara André Guimarães, da Maná Produções.

A Exposição na Paulista – Feminino Plural tem o patrocínio de Renner, Magazine Luiza, Edenred/ Ticket, Carrefour, Casas Bahia e Dia Supermercados, com apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo e da Câmara de Vereadores de São Paulo, através da vereadora Sandra Santana, responsável pela emenda parlamentar que permitiu a realização do evento, que conta ainda com o apoio da CPPU – Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, CET, Ilume e Subprefeitura da Sé.

Exposição da Paulista – Feminino Plural

De 3 a 30 de junho de 2021

Ciclovia da Av. Paulista, da Rua Augusta à Al. Campinas

Tour virtual: https://bit.ly/3xBAwxl – a partir de 11 de junho nos perfis do Instagram: @expodapaulista @comerciariossp @spsmdet @docgaleria

Realização: UGT – União Geral dos Trabalhadores

Coordenação Geral: André Guimarães – Maná Produções

Coordenação Artística: Mônica Maia e Fernando Costa Netto – DOC Galeria

Coordenação de Produção: Tiago Sena – Maná Produções

Montagem e Infraestrutura: All Light

Curadoria: Lillian Pacce

Artistas: Criola e Claudia Liz

Exposição virtual: Daniel Kfouri

@expodapaulista @comerciariossp @spsmdet @docgaleria

#ugt #expodapaulista #femininoplural #vailá #spsmdet #prefsp #prefeiturapresente #cate

Publicado por Carlos Frazão/JI