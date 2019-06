André Guimarães é Destaque JI em Parintins

A entrega da honraria foi feita pelo diretor do jornal, Carlos Alberto Frazão, no término da coletiva do boi Garantido, realizada nesta quinta-feira, 27 de junho, no Mercado Municipal Leopoldo Neves.

Responsável pela captação de patrocínios para Festival Folclórico de Parintins, apoios, licenciamento de marcas, vendas de shows e outras ações comerciais, através da empresa Maná Produções e Eventos (representante legal da festa dos bois Caprichoso e Garantido) há 17 anos, o empresário André Guimarães recebeu em reconhecimento a luta pelo festival dos bois de pano, o troféu destaque JI-2019.

André Guimarães destaca que se sente honrado pelo reconhecimento. São 18 festivais, 17 deles com a sua empresa lutando por essa festa que é a mais importante do planeta. “Foi um ano difícil em defesa da cultura e o fato de trazermos patrocinadores nacionais, mostra a força que o festival tem. Superamos as dificuldades concorrendo com todos os grandes eventos do Brasil. Parintins mostra ser um exemplo folclórico mais importante do planeta e todos nós fazemos parte desta história. Estou muito contente e feliz pela emoção que vocês do Jornal da Ilha me deram hoje aqui”, reiterou.

André agradeceu o diretor Frazão e exalta que “o Jornal da Ilha faz parte da história dessa cidade de um jeito que nenhum outro veículo de comunicação faz. Ele veio do Rio de Janeiro, montou uma equipe bacana e é um orgulho ver o Jornal evoluindo junto com o festival, junto com Parintins. Obrigado a toda equipe do Jornal da Ilha!”.

O empresário finaliza afirmando que o segredo para vencer os obstáculos é a magia da Ilha, dos artistas que são responsáveis pelo evento mais encantador que a gente tem, conhecido no Brasil e no Mundo, com apoio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado, Prefeitura, iniciativa privada e a sociedade civil com os bois.

“Tenho pelo André um carinho mais que especial, nos conhecemos quando ele pisou em Parintins pela primeira vez, e a partir daí foi uma combinação que deu certo. Lembro-me do namoro dele com minha amigona, ex-gerente do Amazon River Hotel, Márcia Nogueira, hoje pai do Miguel, cidadão parintinense com título outorgado pela Câmara Municipal, e, além de tudo, um paulista apaixonado por nossa Parintins. Tal qual ele, eu não nasci aqui, mas, amamos demais esta terra, seu povo, sua cultura e o maior festival folclórico do mundo. Um reconhecimento do nosso jornal a tudo que André e sua equipe representam para Parintins”, concluiu o diretor Carlos Frazão.

O diretor do Jornal A FOLHA DO POVO, Alan Gomes, também prestigiou a entrega do troféu ao empresário André Guimarães. “André é nosso amigão, tem contribuído muito pelo nosso festival, incansável na busca de recursos para os bumbás. Merecida a homenagem do JI”, disse Alan Gomes, que agora publica seu jornal no município de Urucurituba (AM).

Kedson Silva – JI

Fotos: Kedson Silva/Alan Gomes