Anitta e Vintage Culture agitam a Festa dos Visitantes de Parintins 2019

Com ‘casa cheia’, artistas locais e nomes consagrados fizeram a festa de turistas e moradores de Parintins no dia que antecede a disputa entre os bumbás Caprichoso e Garantido (Foto: Jair Araújo)

O clima era de animação por toda a área do Planeta Boi, onde aconteceu na noite desta quinta-feira (27) a Festa dos Visitantes de Parintins 2019. Entre as atrações nacionais, a cantora Anitta e o DJ Vintage Culture foram os grande destaques levando turistas e moradores da cidade a dançarem do início ao fim do evento, que também contou com shows de David Assayag, Sebastião Jr, Uendel Pinheiro e Guto Lima

Quem abriu os trabalhos da noite foi a dupla de levantadores David Assayag e Sebastião Jr, representando os bois Caprichoso e Garantido respectivamente. Em cima do palco, eles apresentaram os principais sucessos que fazem a cabeça dos brincantes, acirrando a disputa bovina na véspera do início do Festival

Em seguida o cantor Uendel Pinheiro transformou o Planeta Boi em uma grande roda de samba. Em um show com um repertório que passeava por grandes sucessos do samba e pagode e até versões revisitadas de toadas como “O Amor Está no Ar”, de Chico da Silva, e o brega de Wanderley Andrade com “Conquista”, o cantor esbanjou simpatia em cima do palco e literalmente conquistou a graça dos visitantes.

O cantor de arrocha Guto Lima deu continuidade nos trabalhos. Abrindo e fechando a noite com o sucesso “Isso é Chifre Não é Asa”, o cantor avaliou como positiva apresentação e mostrou felicidade com o carinho recebido do público.

“Foi um show maravilhoso, eu fico muito feliz de ver o público dando valor aos artistas da terra e cantar aqui em Parintins é sempre maravilhoso. Tão bom que tivemos que estender o show em mais 20 minutos”

Fenômeno Anitta

O relógio marcava 23h55 quando gritos apoteóticos do público anunciavam a chegada de Anitta, que entrou no palco sob um grande espetáculo de fogos no céu. A principal artista pop do Brasil na atualidade abriu o show com o hit Bang, levando os visitantes ao delírio.

A apresentação teve 1h20 de duração e contou com os principais sucessos da cantora, como “Sim ou não” e “Show das Poderosas”, além de músicas presentes no novo trabalho da cantora, o álbum ‘Kisses’.

Depois de sucessos aclamados pelo público com Anitta, foi a vez do DJ Vintage Cultura transformar a terra do boi-bumbá em um grande palco de música eletrônica. Um dos principais nomes do cenário da e-music no País, Vintage Culture vem crescendo no cenário internacional e fez sua estreia em Parintins, empolgando o público até o final da festa, já perto das 4h.

Famosos marcam presença

Nos camarotes, celebridades que vieram a Parintins como o apresentador Fábio Porchat, a atriz Aline Riscado e o ex-jogador e senador Romario aproveitaram para entrar no clima bovino em grande estilo. Pela primeira vez na Ilha Tupinabarana, Fabio Porchat conta que chegou ainda ontem e não deu para conhecer nada, mas que não vê a hora de assistir aos bois.

“É minha primeira vez aqui e ainda não deu tempo de achar nada, mas sei que é um festival lindo e infelizmente pouco conhecido e divulgado pro Sul e Sudeste. Eu amo viajar e está sendo uma experiência incrível vir a Parintins pela primeira vez” diz.

Quem também vem a Parintins pela primeira vez é Aline Riscado. A beldade fala sobre a emoção de sua estreia no Festival e revela que ainda não escolheu se a torcida vai para o Boi da Francesa ou para Boi da Baixa do São José. “Eu estou muito feliz por vir conhecer a festa. Vim vestida bem neutra porque vou deixar meu coração escolher qual boi vai ser dele”, revela.

JUAN GABRIEL/Portal A Crítica