Aniversariando em Parintins, Wilson Lima ganha quadro de Bi Garcia

O aniversário do governador Wilson Lima foi celebrado com uma intensa agenda em Parintins, mas a data não foi esquecida durante seus compromissos na Ilha Tupinambarana.

Durante a reinauguração da Centro de Tempo Integral Gláucio Gonçalves, ele recebeu das mãos do prefeito de Parintins, Bi Garcia, e da primeira-dama do município, Mayra Dias, uma arte com a imagem dele e da primeira-dama do Estado, Taiana Lima. O quadro foi pintado pelo artista Freyzer Andrade, um dos grandes nomes da cultura parintinense.

Ainda durante a cerimônia, um aluno do 7º ano recitou um poema detalhando a trajetória de vida do governador. A homenagem emocionou a primeira-dama Taiana Lima, que não conteve as lágrimas.

Além do governador, quatro secretários – Daniela Assayag (Comunicação), Marcos Apolo (Cultura), Luiz Castro (Educação) e Carlos Henrique Lima (Infraestrutura) e nove deputados estaduais marcaram presença na agenda oficial do governador, que seguiu ao longo da tarde.

