Aniversário de Parintins reúne cerca de 10 mil pessoas vacinadas contra Covid

O aniversário de 169 anos do município de Parintins, realizado neste dia 15 de outubro, na Praça Cristo Redentor, marcou o retorno das festividades artísticas e culturais no município.

O evento promovido pela Prefeitura em parceira com o Governo do Estado do Amazonas reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre público e prestadores de serviços, para celebração de aniversário no ritmo de boi-bumbá, que traduz a identidade parintinense.

Todos os presentes precisaram passar pela barreira de vigilância para comprovar o esquema vacinal e receber a pulseira que dava acesso a festa. O uso de máscaras e o distanciamento social não eram obrigatórios.

Este foi o maior show realizado em Parintins desde fevereiro do ano passado e segundo o prefeito Bi Garcia, faz parte de uma série de eventos-piloto, e dependendo do resultado irá incluir o Réveillon, para explorar diferentes abordagens de distanciamento social, além do avanço da vacinação, para realização de eventos de grande porte como Carnailha e Festival Folclórico.

“Estamos voltando à normalidade. Já tivemos dois eventos teste, um religioso e outro com Uendel Pinheiro, agora com o aniversário da cidade que é uma festa pública, e isso é possível porque avançamos na vacinação, controlamos a Covid, estamos com zero casos de contaminações, zero internações, estamos meses sem óbitos, e isso nos permite realizar grandes festas para esses testes e brevemente suspenderemos todas as restrições”, disse o prefeito.

Subiram no palco os bois Garantido e Caprichoso acompanhados dos apresentadores Israel Paulain e Edmundo Oran, além de Uendel Pinheiro, George Japa e DJ Ruan.

“Estou muito feliz em estar aqui e me emociono em falar, principalmente para quem é artista. Um ano e meio imaginando quando esses momentos iriam voltar e agora a população sendo vacinada é maravilhoso. Estamos de volta, Parintins me aguarde em 2022”, disse o pagodeiro Uendel Pinheiro.

O cantor George Japa destacou o retorno dos eventos com público e agradeceu o convite para participar da retomada das atividades culturais. “É um momento histórico e marcante não só para mim, mas também para população parintinense e foi uma honra participar desse pontapé inicial. Agradecer ao prefeito pela audácia, coragem e profissionalismo de fazer com que tudo volte ao normal, sendo uma das primeiras cidades a estar com o esquema vacinal em dia, e isso é só o começo de coisas boas que estão por vir”, disse cantor.

Os presidentes dos bois Caprichoso, Jender Lobato e do Garantido, Antônio Andrade, comemoraram as festividades. Para eles, se trata de um momento de renascimento e vitória para todos os parintinenses.

“É uma sensação de gratidão voltar ao palco da Praça Cristo Redentor com o Boi Caprichoso e celebrar Parintins e o renascimento das nossas vidas, exatamente porque paralisamos as atividades por um longo período e ficamos sem compartilhar esses momentos de felicidade. Aproveito para parabenizar os parintinenses, os professores e o prefeito por saber conduzir tão bem essa questão da pandemia, com muito cuidado, muito rigor, onde respeitamos as regras e isso nos possibilitou de estarmos aqui juntos para essa comemoração”, avaliou o presidente azulado Jender Lobato.

Já o presidente Antônio Andrade, disse que poder participar do evento é uma grande vitória. “Estamos há um tempo sem casos de Covid, sem internados, sem óbitos, e a gente vai começar a viver um novo normal, com os devidos cuidados. Reitero para que quem ainda não foi se vacinar que possa procurar os postos de saúde para imunização, só assim vamos vencer este vírus. O boi Garantido subiu ao palco, fez um show emocionante e estamos felizes em compartilhar esse momento com a população”, destacou Antônio Andrade.

Uma grande estrutura foi montada para receber a população, com a presença de órgãos e secretarias que deram toda a assistência no decorrer da festa. Além de atrações musicais, o evento contou com praça de alimentação e espaços para exposição e comercialização de artesanatos.

