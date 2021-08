Ano letivo para escolas da Área de Várzea de Parintins inicia com curso de formação pedagógica

A Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início nesta segunda-feira, 16 de agosto, ao ano letivo para as escolas localizadas na região de várzea do município. Antes de ir para as salas de aula, professores e demais profissionais aprovados em processo seletivo vão passar por um curso de formação continuada.

O curso teve início na manhã desta segunda-feira no auditório do Centro do Idoso Pastor Lessa e se estende pelo decorrer da semana na Escola Charles Garcia, no bairro de Santa Rita de Cássia, como destacou em seu pronunciamento de abertura do evento o secretário de Educação, Azamor Pessoa.

“É muito importante e precisamos sim capacitar cada vez mais nossos profissionais, tanto na área pedagógica quanto em conhecimentos sanitários, porque nós estamos retornando ainda com a pandemia, mas de forma adequada e seguindo todos os protocolos de saúde”, disse Azamor Pessoa.

A professora Iracisa Maria Castro, da Comunidade São Vicente do Itaboraí do Meio, enfatiza a importância da formação pedagógica, principalmente por conta do período de pandemia.

“Toda formação para nós professores é importante, mas essa que fazemos hoje, por causa da pandemia, ganha um valor muito maior. Além das mudanças na BNCC também tem a questão dos cuidados com a pandemia e como deveremos proceder com nossos alunos em sala de aula. Então, as orientações que vamos receber são muito bem-vindas”, destacou a professora.

Durante a solenidade de abertura toda a equipe que faz parte do programa “Aprendendo nas ondas do rádio” foi apresentada e recebeu aplausos. Desde o início da pandemia, o programa foi o elo com os estudantes, que com suas apostilas e em casa, ouviam pelo rádio as explicações dos professores. Com o retorno das aulas presenciais no próximo dia 30 de agosto, o programa de rádio deve ser encerrado nos próximos dias.

