Antes de tomar posse, Babá Tupinambá formaliza aliança com deputado Roberto Cidade em busca de emendas para Parintins

Em busca de fazer um trabalha diferenciado na Câmara de Parintins, em 2021, o vereador eleito no último pleito, Babá Tupinambá, está em Manaus e anunciou realizar um trabalho em conjunto com o deputado estadual Roberto Cidade (PV). “Antes mesmo de eu tomar posse já estou atrás de parceiros para conseguir emendas parlamentares para o nosso município, para atender tanto a cidade como o interior, e o deputado Roberto Cidade é um dos políticos mais atuantes na Assembleia Legislativa do Amazonas – Aleam”, afirmou.

Babá Tupinambá diz que o apoio de Deus, da família, da classe dos mototaxistas, amigos, do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros, além do deputado Roberto Cidade foram importantes para a conquista dos 1.489 votos dos parintinenses que o elegeram vereador. “Em meio aos muitos apoios, o deputado foi um parceiro que nos abraçou e reconheceu a nossa vitória em Parintins, nos ajudando na nossa campanha. Formalizamos uma aliança para trabalhar juntos e já afirmo que vou ajudá-lo para sua reeleição. O deputado tem honrado seu compromisso com o povo do interior, em Parintins, na eleição para deputado, recebeu mais de 600 votos, e agora, eu serei uma ‘ponte’ para que mais recursos cheguem para o bem-estar do nosso povo e melhoria da nossa cidade”, ressaltou o apoio do deputado.

Compromisso com o Interior

Em 2020, o deputado do PV que também é presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana da Casa Legislativa do Estado, destinou mais de R$ 5 Milhões ao interior, para serem aplicados nas áreas da educação, saúde, infraestrutura, setor primário e cultura, beneficiando 13 municípios com as emendas. Dentre os recursos, Roberto Cidade destinou R$ 500 Mil para a construção da Cidade da Criança no Distrito do Mocambo, em um convênio com a Prefeitura de Parintins.

Em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19), o deputado destinou R$ 1 Milhão proveniente de emendas parlamentares para a compra de respiradores e material permanente no combate da doença no Amazonas.

Assessoria

Foto: Divulgação