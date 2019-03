AOS PREFEITOS DO AMAZONAS, SAULLO GARANTE QUE GOVERNO VAI LIBERAR EMENDAS PARLAMENTARES

O deputado Saullo Vianna (PPS) esteve presente no encontro com os prefeitos do Amazonas realizado, na segunda-feira (18), no auditório Senador João Bosco, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Como vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Aleam e responsável pelo Núcleo de Apoio às Emendas Parlamentares, Saullo disse aos prefeitos que há um compromisso do Executivo em executar as emendas, dos deputados eleitos e não reeleitos, aprovadas no Orçamento do ano de 2019.

Segundo o deputado, até o dia 30 de abril – data em que devem ser executados 1/3 das emendas parlamentares – a recomendação do Legislativo é que sejam liberadas prioritariamente as emendas da área da saúde.

“Já tive várias conversas com o governador Wilson Lima, que já se comprometeu junto à equipe da Sefaz para liberar as emendas de autoria dos deputados reeleitos e não eleitos. A lei já existe há três anos, mas essa será a primeira vez, que as emendas parlamentares, irão de fato sair do papel na sua totalidade”, explicou.

Saullo garantiu que há um compromisso também da CAE, por meio da equipe do Núcleo de Apoio, de oferecer todo suporte aos prefeitos no acompanhamento para execução das emendas. O deputado aproveitou para reiterar que estará à disposição dos gestores municipais para ser o facilitador do diálogo junto ao

Executivo.

“Estamos à disposição de todos os prefeitos. As portas da Comissão e da Assembleia estão abertas para que os senhores nos procurem e tirem suas dúvidas, ajustem o que for necessário para que de fato, as emendas possam sair do papel o quanto antes”, concluiu.

Assessoria Deputado