Após 100 dias de inaugurada, UBS do Bairro da União chega a 20 mil atendimentos

A Unidade Básica de Saúde Doutor Francisco Tussolini localizada no Bairro de União chegou a marca de 20 mil atendimentos em cem dias de atividades, comemorados nesse dia 4 de fevereiro. A UBS é uma das maiores do município e é responsável por atender moradores da região mais populosa da cidade, que engloba bairro da União, ocupação do Castanhal, Paulo Correia e itaúna 2.

A UBS Francisco Tussolini também atende uma relevante demanda que da da zona rural que chega pela Orla do Bairro da União.

De acordo o aposentado Paulo Pio, são muitos os benefícios para a comunidade após a inauguração da UBS, pois segundo ele, era preciso ir a outros bairros mais distantes em busca de atendimento e enfrentar longas de moraes. Ele agradeceu a Deus e a a gestão do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros pelo investimento e pela atenção dada a saúde.

O prefeito em exercício Tony Medeiros destacou a relevância do trabalho ilustrada pelo número alto de atendimentos. “Hoje é um dia para se festejar, afinal são mais de 20 mil pessoas atendidas nesta unidade básica. Era pra ter sido construída e inaugurada há muito tempo, mas o prefeito teve que voltar a Brasília em busca dos recursos para que pudéssemos inaugurar e trabalhar em prol a saúde das pessoas”, disse.

O secretário de saúde Clerton Rodrigues afirmou que o objetivo é atender todas as pessoas com atenção para honrar investimento feito pela Prefeitura de Parintins. Já a diretora da unidade, a assistente social Roci Pessoa afirmou que uma série de serviços está a disposição de toda a população dentro da UBS diariamente.

Secom Parintins