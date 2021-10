Após aquisição de leitos feita pelo Município, Governo do Estado instala e garante custeio de UTIs em Parintins

Adquiridos através da antecipação de impostos feita pela Celeo Redes Brasil à Prefeitura, 10 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) passarão a funcionar em Parintins a partir desta sexta-feira, 15 de outubro. A instalação dos leitos foi feita pelo Governo do Estado, que também será o responsável pelo custeio e manutenção.

Os 10 leitos foram adquiridos por meio de articulação direta do prefeito Bi Garcia junto ao presidente da empresa, Francisco Chica Padilla. A aquisição dos leitos foi feita através da lei de antecipação de impostos criada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Município. Cerca R$ 4 milhões foram investidos na compra.

Para Francisco Chica Padilla, presidente da Celeo Redes Brasil, a entrega dos leitos de UTI fecha um processo bem sucedido de parceria com a Prefeitura e Estado. “Hoje estamos inaugurando o que entendemos que não é somente uma questão de resolver um problema pontual da pandemia, como também um projeto duradouro que vai atender mais de 400 mil pessoas, muito além das 140 mil esperadas da população de Parintins”, frisa.

A entrega dos leitos intensivos, segundo o prefeito Bi Garcia, é o maior presente que Parintins recebe no seu aniversário de 169 anos. “Parintins sai na frente com os primeiros leitos de UTI do interior do Amazonas, fruto da parceria com a Celeo Redes Brasil e Governo do Estado do Amazonas, que vai cuidar do funcionamento e custeio desses 10 leitos. É uma conquista importante para o povo de Parintins”, salienta Bi Garcia.

O governador Wilson Lima destaca que a instalação das UTIs só foram possíveis por conta das parcerias firmadas e evidencia que mais municípios ganharão leitos intensivos. Graças a Deus que nos conseguimos superar esse gargalo e também estamos trabalhando com a ajuda do Governo Federal para que a gente possa levar não só estrutura de equipamentos, mas também de pessoal para esses locais”, conclui.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro