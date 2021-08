Após estradas, recapeamento asfáltico segue nos bairros de Parintins

A revitalização do sistema viário de Parintins continua avançando. Esta semana, o serviço chega à estrada do Parananema e faz melhorias em todo o trecho da comunidade até a rodovia Odovaldo Novo. Seguindo orientação do prefeito municipal, Frank Bi Garcia (DEM), as melhorias nas ruas do município iniciam nas rodovias e seguem em ações de revitalização nos bairros da cidade. O trabalho é executado com recursos federais e emendas parlamentares dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD).

O asfaltamento da rodovia Macurany está finalizado e melhorou o trânsito na região. Segundo Bi Garcia, o serviço atente um pedido de muitos moradores dos conjuntos Vila Cristina, Residencial Parintins e área suburbana do Macurany. “Vamos asfaltar todos as rodovias e dar mais segurança no trânsito da cidade”, garantiu Bi Garcia.

A comunitária do Parananema, Valdecy Oliveira, 64 anos, trabalha na escola da comunidade e revela que alunos e pais enfrentavam dificuldades no trânsito da estrada. “Com esse novo investimento que o poder público, o prefeito, está fazendo, em parceria com os outros, está sendo muito importante. Vai melhorar muito o acesso à cidade, tanto para os estudantes como as pessoas que trabalham que moram aqui na comunidade e trabalham pra cidade. Então, eu posso dizer que está de parabéns o prefeito, está de parabéns a comunidade”, destacou.

A doméstica Eulene Maria, 56 anos, possui residência e comércio na estrada do Parananema. Ela vive no local há cinco anos e constatou que a atual administração pública melhorou bastante a cidade. “Depois que mudou de prefeito, graças a Deus, melhorou 100%. Maravilhoso está sendo o trabalho desse prefeito. A melhoria aqui do colégio, dessa clínica que vem beneficiar nossa comunidade e nossa Parintins”, enalteceu a comunitária.

No primeiro semestre do ano, Parintins recebeu uma etapa de recapeamento asfáltico, atendendo bairros como Santa Clara, Djard Vieira, São Benedito, Santa Rita, Conjunto João Novo e Palmares. Segundo o secretário de Obras de Parintins, Albano Albuquerque, nesta nova fase, novos locais serão atendidos. “Os bairros Itaúna I, Itaúna II, Paulo Corrêa, Palmares, Nazaré, Emílio Moreira, São José, Vitória Régia e Centro vão entrar no trecho do recapeamento do Governo Federal que já iniciou. Então, a previsão é até dezembro a gente concluir todos esses bairros, se Deus quiser. A intenção do prefeito Bi Garcia é, justamente, melhorar todos os bairros”, afirmou.

Eldiney Alcântara/SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro