Após penalidades, SEMJUV e Tricicleiros fazem a final da Copa Coopmoto de Futsal

“Dois jogos dignos de decisão”, assim, foi marcada a semifinal da Copa Coopmoto de Futsal que aconteceu na tarde de domingo, 28 de novembro, no ginásio de Esportes Elias Assayag. As vagas para a grande final foram decididas nas penalidades.

No primeiro jogo, as equipes da SEMJUV e os TOP’s empataram no tempo normal em 2 a 2, com destaque para o goleiro Alan Pimentel e o jogador Elber Azêdo. Nos pênaltis, o time dos professores levou a melhor, vencendo por 5 a 4 e garantindo vaga na grande final.

Lesionados no decorrer da competição, o goleiro Zinho Inomata e pivô Bruno Melo, devem desfalcar a equipe da SEMJUV na grande final, com data ainda a ser divulgada pela coordenação da disputa.

A outra vaga na final também foi conquistada pelos Tricicleiros em cima do elenco da Guarda Municipal nas penalidades, pelo placar de 4 a 3. No tempo normal, prevaleceu a experiência e a partida ficou no empate, terminando em 2 a 2.

Texto e fotos: Kedson Silva