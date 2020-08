Após repercussão, Live do grupo Toada de Roda será retransmitida pela TV Brasil

O show do Grupo Toada de Roda, entitulado”Tradição e Raiz”, realizado no dia 25 de junho será retransmitido agora pela TV Brasil, após grande repercussão, chegando a mais de 70 mil visualizações. Uma das lives mais assistidas durante a temporada bovina em Parintins.

A programação está prevista para o próximo sábado (29/08), das 21h30 às 22h30, na TV Brasil, pelo canal 23 na Sky, canal 09 pela Claro TV, na Tv Encontro das Águas ou pelo aplicativo da TV Brasil.

Essa é a primeira vez que um show parintinense será retransmitido pela TV Brasil. O telespectador irá contar com duas horas de apresentação dos melhores momentos da live, em um show dividido em blocos temáticos que vão desde a primeira geração das toadas, o período das fitas cassetes, a introdução das toadas tribais e a explosão da toada.

Criado em 2009, a primeira formação do Toada de Roda é composta pelos seguintes músicos: Alder Oliveira voz e violão; Sílvio camaleão, voz e charango; JP Galeto, atabaque e voz; Edson Azevêdo, caixa; Helton Fernandes tambor e voz e Rei Azevêdo, voz. Além destes, os integrantes atuais: Clévison Brandão, charango; Alceo Anselmo, teclados e MBlack Marialva, voz.

De acordo com o fundador do grupo Alder Oliveira, o Toada de Roda surgiu com objetivo de resgatar a memória dos primeiros poetas dos bumbás e levar o nome de Parintins e dos responsáveis pelas obras, aos quatro cantos do mundo.

Alder fala a felicidade de ter um show de artistas parintinenses retransmitido agora pela TV Brasil.

“O momento é de agradecer a todos que contribuíram com grupo durante esses 11 anos e é com muita alegria que recebemos a notícia que a live do Toada de Roda, será retransmitida pela TV Brasil. Um show que fizemos com bastante carinho, com as toadas dos bois Garantido e Caprichoso e desde já pedimos a todos que fiquem ligados e dancem o dois pra lá dois pra cá do outro lado da telinha para matar a saudade e relembrar os grandes clássicos”, disse.

Bruna Karlla/SECTUR