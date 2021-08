Após Saullo Vianna destinar R$ 410 mil em emendas, Prefeitura de Nhamundá assina convênio para adquirir implementos agrícolas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou, nesta terça-feira (24), da assinatura do termo de convênio entre a Prefeitura de Nhamundá e a Secretaria de Produção Rural do Amazonas (Sepror), para aquisição de implementos agrícolas. Os equipamentos serão adquiridos por meio de uma emenda de autoria do parlamentar, no valor de R$ 410 mil.

Segundo o deputado, foram destinadas sete emendas para o município, que totalizam o valor de R$ 410 mil. OS recursos serão destinado para o desenvolvimento das atividades do Setor Primário em Nhamundá.

“Essa emenda é voltada para dar apoio ao homem do campo. Está sendo destinado mais de R$ 400 mil em emendas que vão servir para prefeitura fazer aquisição de forno de farinha, de roçadeira, de motor rabeta, motocar para transporte de produção rural”, disse.

Saullo destacou que a destinação desses recursos para o setor viabiliza o desenvolvimento das famílias do campo, trazendo geração de renda, que é muito deficitária no interior do Estado.

“E esse é um pequeno apoio, uma pequena ajuda, mas que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, nas comunidades da zona do município de Nhamundá”, acrescentou.

Além do deputado, também participaram da assinatura do convênio a prefeita e o vice-prefeito de Nhamundá, Marina Pandolfo e Neto Carvalho; o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães; e o diretor-presidente Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Valdenor Cardoso.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI