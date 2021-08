Após solicitar implantação da UEA em São Sebastião do Uatumã, Saullo Vianna acompanha entrega do novo polo

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em São Sebastião do Uatumã, nesta sexta-feira (6), onde acompanhou a inauguração do polo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Em 2019, o parlamentar encaminhou um requerimento ao Governo do Estado solicitando a implantação do núcleo universitário no município. Saullo também acompanhou a entrega das ações do Governo, que beneficiarão famílias em situação de vulnerabilidade.

O novo Núcleo de São Sebastião do Uatumã/UEA, localizado no bairro da Paz, ofertará os cursos de Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Educação Física e Tecnologia em Agroecologia.

“Esse é um trabalho em conjunto que o parlamento e o Executivo têm feito, juntamente com os prefeitos e câmara municipais, em uma união de grandes esforços que tem trazido grandes avanços para o interior do Estado. Esse é nosso trabalho, a força que temos dado, principalmente para o interior, para que as pessoas tenham oportunidade onde moram”, disse o deputado.

Durante a solenidade de entrega das ações do Governo do Estado, o município recebeu um cheque pagamento, no valor de R$ 130.340, para aquisição de equipamentos e materiais para o Setor Primário. Além disso, foram entregues 800 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de produtos regionais.

“O momento que nós estamos vivendo agora é de poder ajudar as pessoas que mais precisam, que hoje têm a necessidade de ter algo simples, como uma refeição. E hoje nós estamos fazendo essas entregas, ajudas humanitárias, que vão, com certeza, beneficiar muito essas pessoas carentes”, acrescentou.

Saullo destacou, ainda, a atuação do setor moveleiro e a necessidade de facilitar a atividade no município. “O polo moveleiro é importantíssimo para o município. Existe alguns entraves que precisam ser resolvidos, para que essa atividade, que gera muita renda na cidade, possa se desenvolver mais ainda e trazer oportunidade para as pessoas”, ressaltou.

