APP abre inscrições para concurso garota EXPOPIN 2021

Semana que vem iniciam as inscrições para o Concurso Garota Expopin 2021, da 35ª Feira Agropecuária de Parintins, realizada pela Associação de Pecuaristas de Parintins (APP), Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Parintins. O evento ocorrerá no período de 28 de novembro a 05 de dezembro. Quanto às inscrições, vão do dia 08 a 15 de novembro.

Para participar, a Idade mínima é de 15 anos (completo) e máxima de 24 anos (completo). Beleza, Simpatia, Desfile, Desenvoltura e Traje de Rodeio serão, mais uma vez, os quesitos julgados

Premiação:

1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 2 mil

3º lugar: R$ 1 mil

As candidatas interessadas devem se inscrever na Secretaria da Associação dos Pecuaristas de Parintins – APP, no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, munida de documentação. Se for menor de idade, é obrigatório o acompanhamento de um responsável.

Para informações, contate: 92 99971-1987 (Beth Gomes)

