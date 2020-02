Aprovada proposta de Saullo Vianna que cria Frente Parlamentar em Defesa da ZFM

O Projeto de Resolução Legislativa no. 45/2019, que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Zona Franca de Manaus (ZFM), de autoria do deputado Saullo Vianna, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas durante votação nesta quarta-feira (12).

O objetivo da iniciativa, segundo explicou o deputado, é reforçar o diálogo junto à bancada federal, entidades de classe e prefeitos do interior, sobre a importância da manutenção dos incentivos do Polo Industrial de Manaus (PIM) para a economia do estado.

De acordo com Saullo, a proposta surgiu da necessidade de unir forças junto aos deputados federais e senadores do Amazonas para ampliar ações que blindem a Zona Franca de Manaus dos constantes ataques feitos pela equipe econômica do governo federal, que desde o ano passado, tenta inviabilizar por meio de diversas manobras a manutenção dos incentivos fiscais do PIM.

“A Zona Franca de Manaus, constantemente, vem sofrendo ataques no que diz respeito aos incentivos fiscais que são concedidos a nossa região. O intuito dessa Frente Parlamentar é colocar a Assembleia Legislativa, como representante do povo do estado do Amazonas, possa se unir à bancada federal e contribuir para que nosso modelo se fortaleça. A ZFM é inegociável”, enfatizou.

Saullo adiantou que o próximo passo será definir os deputados estaduais que vão compor a Frente Parlamentar para então, dar seguimento a um cronograma de ações que viabilizem um diálogo unificado para defender o modelo.

