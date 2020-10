Aprovado PL de Diego Afonso que inclui o Dia Municipal do Quadrilheiro Junino no calendário oficial

Aprovado na manhã desta segunda-feira (26), pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal de Manaus (CMM), Projeto de Lei de autoria do vereador Diego Afonso (PSL), que inclui no Calendário de Eventos do Município de Manaus, o dia 1º de junho como o Dia Municipal do Quadrilheiro Junino. O Projeto visa reconhecer a importância desse movimento que vem exaltando há tempos essa manifestação cultural regional, gerando entretenimento e realizando um trabalho social junto à juventude manauara.

Para o autor do projeto, a Casa faz uma homenagem justa a um movimento que merece destaque por conta das ações sociais que promove pelos bairros da capital, tirando crianças e adolescentes da criminalidade, além de gerar emprego e renda no período dos festivais. O segmento tem a missão de preservar uma das mais antigas tradições culturais do Estado.

“Esta casa, hoje, faz uma homenagem justa reconhecendo a importância do trabalho que os grupos de quadrilhas juninas vem desenvolvendo dentro das comunidades. E, vem de forma criativa há tantos anos mostrando a nossa expressão artística, desenvolvendo trabalhos de ações sociais e preservando os hábitos e costumes característicos da nossa cultura popular”, justificou o vereador.

Texto: Fernanda Galvão

Assessoria Vereador Diego Afonso