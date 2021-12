Árbitros de futebol de Parintins recebem novos uniformes do prefeito Bi Garcia

O prefeito de Parintins Bi Garcia (DEM) entregou nesta quarta-feira (15) novos uniformes para a Associação dos Árbitros de Futebol de Parintins com o objetivo de padronizar e dar mais qualidade ao trabalho desenvolvido dos profissionais nas atividades esportivas desenvolvidas no município.

A Prefeitura incentiva diversas atividades esportivas, que promovem entretenimento, socialização, além de geração de renda. “Nós entregamos hoje 30 equipamentos completos, da camisa a chuteira, para que eles possam desenvolver o trabalho, a exemplo do que está acontecendo no campeonato parintinense, que encerra na próxima semana. Mas isso possibilita com que eles possam atuar em qualquer atividade esportiva do município e isso é importante para fortalecer o esporte na nossa Parintins”, avalia Bi Garcia.

O presidente da Associação dos Árbitros de Futebol de Parintins, Gil Gama, frisa a importância da conquista. “Mais um marco histórico hoje nós estarmos recebendo o novo equipamento da arbitragem das mãos do prefeito Bi Garcia, e a gente só tem a agradecer a disponibilidade dele em nos ajudar em mais uma parceria que vai engrandecer mais o nosso trabalho e facilitar que ele seja feito da forma correta. Com isso vamos padronizar todos os nossos árbitros para atuação no município”, disse.

Entra as atividades esportivas que contam com o trabalho da Associação dos Árbitros de Futebol de Parintins estão Copa Parintins, Copa de ruas da Santa Clara, Campeonato Máster e Campeonato de areia do Parananema.

Secom

Foto: Arleison Cruz