Arena Melo promove I Circuito de Vôlei de Areia

Os times tem nomes de clubes de futebol, mas a modalidade é vôlei de areia. A Arena Melo realiza o I Circuito de Vôlei de Areia “Amigos do Vôlei”. A competição iniciou na semana passada e reúne seis equipes nas noites de terça, quinta e sábado a partir das 21h.

O Circuito nasceu de uma brincadeira entre amigos que se reunia à noite para a prática do voleibol na areia, porém, alguns jogadores são atletas de futebol. “Muitos dos atletas jogam futebol e começaram a brincar de vôlei juntos com a turma. Então, surgiu a ideia de fazer um torneio, mas com nomes de clubes de futebol”, informa um dos coordenadores do evento, Bruno Melo.

Flamengo, Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians e Palmeiras são as equipes participantes. Quatro times serão classificados para a fase final. A decisão acontece no dia 16 deste mês. A entrada é gratuita.

Segundo um dos organizadores, Janderson Bastos, o torneio é voltado para um grupo de amigos que se conheceu através do esporte. “Ao mesmo tempo que nos divertimos também criamos um espaço saudável de amizade e lazer. Aqui tiramos o estresse do trabalho, da aula e conseguimos nos divertir”, finaliza.

Texto: Eldiney Alcântara

Fotos: Gilmar Pontes