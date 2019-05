Arlindo Júnior apresenta nesta quinta-feira projeto “O Boi dá Samba” no Buteco do Verçosa

O Pop da Selva, Arlindo Júnior reúne a imprensa na tarde desta quinta-feira, 23, às 16:30 para o anúncio do seu mais recente projeto denominado “O Boi dá Samba – Ao Vivo”.

Na oportunidade Arlindo ainda participa de uma sessão de autógrafos. No encontro com os jornalistas o ícone do Festival Folclórico de Parintins e um dos grandes artistas do Amazonas vai dar detalhes do novo trabalho e em seguida atenderá aos fãs.

O lançamento oficial do produto fonográfico está marcado para o dia 16 de junho no Buteco do Verçosa.

A produção do evento é assinada pela Folha Eventos e Ad Produções e eventos.

O que: Coletiva de imprensa e sessão de autógrafos

Quando: Quinta-feira, 23/05

Onde: Buteco du Verçosa

Hora: 16:30

Carlos Alexandre