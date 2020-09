Aroldo Bruce Sai Da Disputa Eleitoral Por Uma Vaga Na Câmara De Parintins

Aroldo Bruce, comunicador. Sai da disputa por uma vaga na Câmara, mas vai trabalhar pela reeleição do prefeito Bi Garcia (Foto: arquivo pessoal)

O jornalista Aroldo Bruce não sairá candidato a vereador de Parintins nas eleições do mês de novembro. A decisão foi tomada depois que algumas situações pessoais influenciaram desfavoráveis para seguir no pleito.

Aroldo Bruce pleiteava uma das 13 vagas na Câmara Municipal e já havia desenvolvido várias articulações políticas na condição de pré-candidato. Amigos, familiares, colegas de profissão manifestavam apoio ao jornalista na sua candidatura.

– Falo neste momento ao povo da minha amada cidade de Parintins, às pessoas que estavam manifestando apoio a minha candidatura que não vou prosseguir no pleito eleitoral deste ano. Aconteceram, nos últimos dias, algumas situações que impediram de continuar. São assuntos pessoais que não considero pertinente declarar aqui -, declarou.

– Nas reuniões na casa das pessoas nós vinhamos apresentando nossas propostas com ações voltadas para o Social, Cultural, Saúde, Educação e demais propostas que atingissem as necessidades do nosso povo. Estávamos com a proposta de renovar a Câmara de Parintins e oferecer aos munícipes uma nova filosofia de desenvolver a política partidária em nossa cidade-, destacou.

– Meus amigos, nos próximos quatro anos vou continuar com as minhas articulações, vou amadurecer as ideias. Sou filho desta terra e sei que a nossa população merece ter uma qualidade de vida melhor e a Câmara Municipal tem papel fundamental nesse processo político. Vamos estar melhor preparado para a próxima disputa sob a direção de Deus, como sempre faço nas minhas coisas, coloco Deus na frente de tudo-, discorreu.

– Estou retirando a minha candidatura deste ano, mas meu trabalho na campanha eleitoral deste ano vai permanecer. Sou ficha limpa. Vou estar lado a lado com o prefeito Bi Garcia pela reeleição, pois estou convicto de que ele é o melhor nome para administrar Parintins. Mudar de governante municipal, agora, significa retrocesso para a nossa cidade. A inexperiência pode colocar em cheque tudo aquilo que Parintins conquistou nos últimos quatro anos. Sou Bi Garcia para Parintins continuar avançando- , concluiu.

