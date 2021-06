Arraiá Mover da Pestalozzi visita alunos em encerramento de semestre letivo

Com apoio das famílias, professores e demais funcionários da Sociedade Pestalozzi de Parintins, localizada na Avenida Nações Unidas, encerraram nesta terça-feira, 22 de junho, as atividades do 1° Semestre do projeto “Aula em Casa”, visitando alunos por meio do Arraiá Mover como alternativa em comemoração ao período junino.

Com emoção a cada visita, em meio ao período pandêmico, o momento social teve como objetivo levar alegria aos alunos através da musicalidade, caixas de lembranças e mais sabor ao dia a dia degustando as guloseimas juninas, destacou a gestora Dalva Nascimento reforçando que “cada professor em seu turno de trabalho respeitando as normas de segurança e protocolos de saúde se dirigiu a casa de seus alunos, onde com a parceria das famílias organizaram o cantinho junino de cada aluno com trajeto do bairro Santa Clara até a Vila Cristina”.

A psicopedagoga, especialista em Educação Especial e Inclusiva, professora Cintia Rodrigues, comemorou que é possível SIM, “adaptar-se aos desafios que surgem em nossas vidas. Que o fazer pedagógico só precisa de pessoas comprometidas com o trabalho e amor ao próximo. A troca de olhares entre os alunos e professores recompensou tudo, fortalecendo a cada um de nós a seguir acreditando em dias melhores”.

Sobre as atividades, a gestora informa que os professores estão trabalhando com aula a distância, produzindo material e atendendo os alunos toda semana, com os atendimentos de reabilitação estão sendo na escola. Na oportunidade, agradeceu e gratidão a Deus e a equipe da família Pestalozzi que são “incansáveis” no exercício do trabalho e abraçam, se envolvem na causa fazendo sempre uma bonita festa.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação