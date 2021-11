Arrastão de Limpeza recolhe centenas de sacos de lixo da orla do bairro União

A ação ambiental “Arrastão de Limpeza na Orla do Bairro União realizada neste sábado (27), recolheu uma grande quantidade de resíduos descartados de forma incorreta na área de preservação ambiental.

Embalagens plásticas e de metal, sacolas, garrafas, vidro, pneus vem comprometendo ao longo dos anos o Lago do Macurany, um recurso natural de valor inestimável que sofre as consequências com o descarte dos resíduos.

Coordenado pelo Instituto Rally Ambiental, Parintins MotoCross e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente -Sedema, o mutirão reuniu voluntários de dezoito instituições.

O subsecretário da Sedema, Alzenilson Aquino disse que o município participa ativamente de ações socioambientais que promovem educação ambiental e orientam os comerciantes, proprietários de barcos, moradores e trabalhadores da área sobre o correto descarte de resíduos.

O coordenador do Instituto Rally Ambiental, Afonso Rodrigues, agradeceu todas as entidades que abraçaram a causa. “Esse movimento é de todos, queremos proteger esse manancial. Cuidar do meio ambiente é responsabilidade de todos nós”, destacou.

Além da campanha educativa, o mutirão quer evitar que a sujeira e proliferação de doenças causadas por descarte de resíduos.

Entre eles os presentes na ação estavam Secretaria de Obras (Semosp), Semasth, Estação da Cidadania, Marinha do Brasil- Agência Fluvial de Parintins, Boi Garantido e Boi Caprichoso, Bombeiros Civis, Bombeiros Mirins, Escola Charles Garcia, IFAM – alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente, UBS do bairro União, UBS Mãe Palmira, Movimento Ambiental Todos pela Francesa, Grupo Ambiental Natureza Viva – Granav, Associação dos Artistas Plásticos de Parintins-AAPP, Associação dos Moradores do bairro União, Grupo Guardões da Arte.

Secom

Fotos: Peta Cid