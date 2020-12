Articulação de Bi Garcia com o governador Wilson Lima garante repasse de mais de R$ 2,5 milhões ao hospital Padre Colombo

Através da Resolução CIB/AM Nº 049/2020 AD REFERENDUM DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020, o Governo do Estado do Amazonas fará a transferência de mais de R$ 2,5 milhões para a manutenção de serviços no hospital Padre Colombo. O recurso será repassado ao Fundo Municipal de Saúde, administrado pela Prefeitura de Parintins, que fará o encaminhamento direto para a direção da unidade de saúde.

O montante foi conquistado em articulação direta do prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), com o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). A verba será repassada para o Padre Colombo em quatro parcelas de aproximadamente R$ 650 mil. Com o repasse, as atividades do hospital, que é administrado pela Diocese de Parintins, não ficarão comprometidas.

“É muito importante esse trabalho em conjunto em prol ao pleno funcionamento do hospital Padre Colombo. O governador Wilson Lima sempre esteve muito comprometido com o hospital, demonstrando ainda mais esse compromisso com o encaminhamento de uma resolução que garante mais de R$ 2 milhões, que vão fomentar vários serviços dentro do Padre Colombo. Nos próximos dias, o hospital já recebe a primeira parcela desse recurso, que é um valor aproximado de R$ 650 mil”, destaca o prefeito Bi Garcia.

Para aprimorar os serviços oferecidos na unidade hospitalar, a Prefeitura de Parintins fará um aporte financeiro de R$ 100 mil, além de garantir a folha de pagamento de médicos e outros profissionais da saúde que supera a casa de R$ 600 mil mensal.

SECOM

Foto: Pitter Freitas