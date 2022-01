Artilheiro da Copa Parintins 2021 realiza testes no São Raimundo de Manaus

O atacante parintinense Wilckson Thaylor, “O Leite”, jogador campeão da Copa Parintins 2021, pelo time do São Paulo, está realizando testes no São Raimundo, “O Tufão da Colina”, de Manaus.

“Leite” viajou para Capital do Estado, nesta terça-feira, 04 de janeiro, tendo pela frente poucos dias para mostrar que merece vaga no time do São Raimundo, que esse ano, vai disputar o Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro da Série D.

O atacante, nos últimos campeonatos promovidos pela Associação Liga Esportiva de Parintins (ALEPIN), foi o artilheiro defendendo os times do São Cristóvão e São Paulo.

O ex-jogador profissional, Beto Pupunha, foi quem articulou a ida do artilheiro “Leite” a Manaus. “Eu venho acompanhando há muito tempo o atacante. Ele tem um grande potencial, é um goleador nato, por isso, indiquei ele ao treinador Sérgio Duarte. Hoje, o Leite está passando por testes no São Raimundo. Agora vai depender somente dele, aproveitar essa grande oportunidade que foi dada de se tornar um jogador profissional”, afirmou Beto Pupunha.

Texto: Corrêa Neto “O Locutor Povão”

Foto: Kedson Silva