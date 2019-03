Artista parintinense comemora desfile da Viradouro e parabeniza Paulo Barros

“Fui convidado pelo empreiteiro Nildo Costa para integrar a equipe de confecção tanto a parte de escultura e adereços do carro da Fênix. Graças a Deus deu tudo certo, e estou muito feliz por contribuir com esse novo momento que a Viradouro vive. Parabenizo o carnavalesco Paulo Barros que é um profissional sensacional, o qual aprendi muito nos cinco meses de trabalho na escola”, comemorou o artista Neto Martins.

Fechando o desfile da Viradouro, o carro que trouxe a fênix, que representa o renascimento da Viradouro e é o grande símbolo do enredo e do momento que a escola vive, o pássaro veio carregando a bandeira da escola.

A Unidos do Viradouro encantou a Marquês de Sapucaí. O carnavalesco Paulo Barros misturou na avenida efeito especiais, magia com muitas transformações, abusando do luxo para desvendar o universo mágico dos livros infantis, contagiando o público deixando a escola como uma das três melhores da primeira noite, junto com Salgueiro e Beija-Flor.

Carnailha

Netinho Martins encerrou seu trabalho na escola vermelha e branca e retornou a Parintins e integra o grupo de trabalhadores, dentre eles, soldadores, pintores e aderecistas responsáveis da decoração da estrutura da Avenida Paraíba, dos trios das bandas da chave A, Especial e pelo terceiro ano consecutivo dos trios do Carnaboi para a folia do Carnailha.

“Só tenho a agradecer a confiança do prefeito Bi Garcia e do artista Rossy Amôedo no meu trabalho. São três anos ajudando a fazer esse grande carnaval e o carnaboi”, agradece Netinho.

Texto: Kedson Silva/JI