Artista parintinense, Rossy Amoêdo, transforma Boa Vista (RR) em cidade temática

A Prefeitura denominou o projeto de ‘Selvinha Amazônica”.

A prefeita de Boa Vista, Roraima, Teresa Surita (MDB), colhe frutos de um projeto arrojado que valoriza a arte e abre espaço de lazer para as famílias em vários pontos turísticos da cidade. Teresa apostou no projeto do artista parintinense, Rossy Amoêdo, e está transformando Boa Vista em uma cidade temática com estruturas amazônicas e representações infantis.

A estrutura da primeira obra foi inaugurada nesta sexta-feira (19/07), na praça Mirandinha, um complexo de esporte e lazer de Boa Vista. A prefeita entregou à população a escultura de 10 metros de uma Iguana.

O artista Rossy Amoedo, que levou uma equipe para Boa Vista, já desenvolveu trabalhos nas Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, Festival Folclórico de Parintins e Carnaval do Rio.

De acordo com a prefeita, os animais amazônicos são brinquedos que estimulam a capacidade da criança de explorar a criatividade e interação. E ainda, tem como finalidade de trazer ensinamentos sobre o Meio Ambiente, a Selvinha proporciona uma nova metodologia de brincadeiras em Boa Vista que fortalece vínculos, aguça o imaginário infantil, desenvolve as perspectivas e promove uma cidade mais humana e feliz.

“Pronto! Agora a Praça do Mirandinha pode dizer que faz parte da ‘Selvinha Amazônica’. O local e as crianças ganharam um animal gigante pra explorar, brincar. Quero saber quais os pais vão levar os filhos lá esse fim de semana!”, afirmou Teresa Surita, em postagens de fotos e vídeos em sua página nas redes sociais.

A Prefeita de Boa Vista destacou ainda que o complexo Airton Senna, recebeu os ‘animais kids’ e a ‘praça Germano Sampaio’ ganhou uma onça gigante. “É muito gratificante poder entregar uma obra cujo objetivo é proporcionar aprendizado e lazer para as crianças”, afirmou Rossy Amoêdo.

Há cinco dias a Prefeitura de Boa Vista recebeu prêmio da Fundação Banco do Brasil por projetos focados para a primeira infância.

