Artista plástico Rossy Amoedo declara apoio a Karu Carvalho

Trazer os títulos para o Caprichoso é uma das propostas do candidato à presidência, Karu Carvalho, que a cada dia ganha apoio de artistas, músicos e sócios, para fazer um boi grandioso e campeão. Durante agenda em Manaus, Karu vem realizando reuniões, visitas e ganhando mais força.

Na quarta-feira, o candidato reuniu com o artista plástico, Rossy Amoedo, que esteve de fora do Caprichoso nos últimos anos. Durante encontro, Karu estendeu convite para que o artista volte a integrar novamente a equipe do Azul e Branco. Rossy firmou apoio ao candidato e caminhará nessa campanha com Karu.

“Trazer de volta artistas que são peças fundamentais e que colaboraram bastante nas vitórias do nosso boi e hoje estão de fora, é a nossa meta. Vamos nos empenhar com o objetivo de fazer o Caprichoso campeão. Vamos ampliar as ações do Conselho de Arte, com temáticas que visem à formatação de um novo espetáculo”, disse Karu.

