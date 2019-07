Artistas de Caprichoso e Garantido agradecem Virgem do Carmelo com mais uma Romaria das Águas

“Agradecer a bênção do dom da arte e pelos trabalhos que realizamos por todo o ano em todo o Brasil, em especial, ao nosso festival. Aqui não é Caprichoso e nem Garantido, são os artistas agradecendo a Nossa Senhora do Carmo em demonstração de fé e devoção para que ela (Santa) continue abençoando e intercedendo junto a Jesus Cristo por todos nós que fazemos essa festa, e também por nossos familiares e amigos, com o que sabem fazer de melhor”, objetiva Juarez Lima que há 11 anos comanda a realização da Romaria.

Louvores, salva de fogos e candeias iluminaram o Rio Amazonas, emocionando os fiéis católicos e devotos da Padroeira de Parintins que se fizeram presente no cortejo fluvial que saiu da conhecida “Boca do Limão” neste domingo, 14 de julho, com a Santa Gigante da Virgem do Carmelo em cima de uma balsa, acompanhada de dezenas de embarcações até o Cais do Porto da cidade.

Kedson Silva – JI