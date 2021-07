Artistas inauguram nesta quinta-feira Mural da Fé por meio de live e sistema drive-in

Parintins (AM) – Os artistas de Nossa Senhora do Carmo inauguram nesta quinta-feira (15/07) às 19h na rua Rio Branco, Centro de Parintins, o Mural da Fé. A inauguração será feita por meio de live transmitida pelos portais de notícias da cidade de Parintins. Para evitar aglomerações e seguir as orientações das autoridades de saúde a visitação ao local será feita pelo sistema drive-in.

Durante mais de 15 dias, os artistas se concentraram sob sol e chuva na confecção dos quadros artísticos feitos no muro do Colégio Nossa Senhora do Carmo. Cerca de 25 pessoas estiveram envolvidas no projeto coordenado pelo artista plástico Glemberg Castro. A cada ano que passa mais artistas se envolvem nos trabalhos como forma de agradecer as bênçãos alcançadas por meio de suas profissões, uma vez que a maioria desses trabalhadores atuam não apenas no Festival de Parintins, mas também nos carnavais de vários lugares do Brasil. O último ano foi bem difícil para a categoria artística que sofreu bastante com a pandemia do Coronavírus.

Durante o desenvolvido das telas pintadas no muro do Colégio do Carmo, populares de vários bairros da Ilha contribuíram com doação de material como tinta, flores, fogos de artifícios e até com alimentos. O Mural da Fé é confeccionado na Rua Gomes de Castro como forma de ornamentar a via por onde passa a procissão da padroeira de Parintins (em virtude da pandemia será feita uma carreata).

Pelo segundo ano consecutivo o artista Glemberg Castro e o promoter Erick Sinderval realizam a inauguração do mural por meio de live e o sistema drive-in. “Nossas obras acompanham sempre o tema e o lema da festa da nossa padroeira”, explica Castro que segue a temática: “Maria, esposa de José, Mãe e auxílio dos Cristãos”, e do lema “Salve, guardião do redentor! Mostrai-vos Pai também para nós”.

O artista evidencia que a obra recebe tonalidades que representam a padroeira, a fé e o luto. “As tonalidades amarela e rosa simbolizam as flores do carmelo e as tonalidades preta e cinza simbolizam o luto de muitas pessoas que perderam seus familiares, entes queridos durante a pandemia. A fé vem traduzida no sorriso de todas as figuras que estão nas paredes como indígenas, médicos, anjos e seres de luz que nos iluminam”, conclui.

O que? Inauguração Mural da Fé

Quando? Quinta-feira, dia 15 de julho

Onde? Rua Rio Branco (Centro)

Hora? 19h

Entrada? Serviço Drivi-in

Assessoria

Fotos: Justino Guimarães