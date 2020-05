Prefeitura de Parintins cumpre agenda extensa de atendimento domiciliar a puérperas durante a pandemia

Puérperas e recém-nascidos positivados com covid-19 também são acompanhados em dias separados dos demais.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da gerência do Programa Saúde da Mulher e da Criança, cumpriu agenda cheia na semana que passou. As atividades itinerantes fazem parte das estratégias para desenvolvimento de cuidados com a saúde da população em período de pandemia da COVID-19.

Em parceria com a Gerência do Programa Nacional de Imunização, realizou na terça feira vacinação domiciliar das puérperas contra Influenza. Na quinta, em parceria com a gerência do Programa de IST’s, HIV e Aids, foram realizadas visitas de monitoramento aos bebês que, durante pré-natal, as mães testaram positivo no exame de VDRL (Sífilis Materna e Congênita).

Segundo a enfermeira Patrizia Farias, por ser fator de risco para perda auditiva, foram realizadas a Triagem Auditiva Neonatal e audiometria comportamental, além da avaliação de enfermagem e entrega de solicitação para exames de acompanhamento. “Com apoio do Odontomóvel, todas as segundas, quartas e sextas estamos realizando visitas domiciliares para realização do teste da orelhinha, teste do pezinho e orientações de enfermagem quanto puerpério”, afirmou.

Ela informou ainda que excepcionalmente, na sexta feira, a equipe visitou as puérperas e recém nascidos positivos para Covid-19, que realizaram tanto as triagens do teste do pezinho e orelhinha, as vacinas BCG e Hep B (RN), e vacina Influenza em puérperas. “A equipe composta por médica, enfermeiras, fonoaudiólogo, assistente social e técnicas de enfermagem ficou responsável pela consulta e orientação aos cuidados da puérpera e dos bebês, a fim de minimizar prejuízos futuros e facilitar o acesso aos serviços de saúde”, concluiu.

SECOM