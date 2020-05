ASCENSÃO DO SENHOR E O ENVIO MISSIONÁRIO

Neste domingo, a Igreja Católica celebra a Ascensão do Senhor

A celebração da Ascensão do Senhor é marcada pelo louvor pascal, pela esperança e pelo compromisso de evangelizar. A ascensão de Jesus ao céu é sinal da sua vitória sobre a morte, que temos celebrado neste Tempo Pascal. É motivo de louvor e de esperança para nós, os seus discípulos de ontem e de hoje.

É o mistério da fé que o livro dos Atos dos Apóstolos coloca quarenta dias depois da ressurreição (cf. At 1,3-11). O autor começa por fazer referência aos “quarenta dias” que mediaram entre a ressurreição e a ascensão, durante os quais Jesus falou aos discípulos e os ensinou a respeito da vida de unidade com Deus. É necessário frisar que o número quarenta é, certamente, um número simbólico: é o número que define o tempo necessário para que um discípulo possa aprender e repetir as lições do mestre. Aqui define, portanto, o tempo simbólico de iniciação ao ensinamento do Ressuscitado.

O Texto do Evangelho nos situa na Galileia, região setentrional da Palestina, conhecida por ser uma região próspera e povoada, de solo fértil e bem cultivado. A sua situação geográfica fazia desta terra o ponto de encontro de muitos povos; por isso, um número importante de pagãos fazia parte da sua população. Isto fazia com que os judeus desprezassem os habitantes da Galileia a ponto de dizer que da Galileia “não podia sair nada de bom” (Jo 1,46).

No entanto, foi na Galileia que Jesus viveu quase toda a sua vida. Foi, também, na Galileia que Ele começou a anunciar o Evangelho e começou a reunir à sua volta um grupo de discípulos (cf. Mt 4,12-22). Para o Evangelista São Mateus, esse fato sugere que o anúncio de Jesus tem uma dimensão universal: destina-se a judeus e pagãos.

O texto dos Atos dos Apóstolos ainda nos apresenta a frase dita pelos anjos aos Apóstolos: “Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? ” (At 1,11). Com isto os anjos dizem aos Apóstolos que é hora de começar a imensa tarefa que os espera, e que não devem perder um só instante. Com a Ascensão termina a missão terrena de Cristo e começa a dos seus discípulos. Eles não podem ficar a olhar para o céu, mas precisam ir para junto do povo, a fim de continuar a missão que Jesus confiou a eles. E o próprio Jesus promete permanecer com eles de maneira invisível, mas real e eficaz, até o fim dos tempos (cf. Mt 28,20).

Agora a nossa missão é santificar o mundo e, para isto, Cristo estará sempre conosco. É a promessa que ele mesmo deixou: “Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo” (v. 20). São Mateus conclui assim seu evangelho sem mencionar a partida de Jesus porque, apesar de sua exaltação gloriosa à nova existência, Jesus permanece com os seus discípulos. A sua presença física sucede no tempo da Igreja numa presença nova, invisível, mas real. Jesus continua vivo e operante na comunidade cristã; onde dois ou mais se reúnem em seu nome (cf. At 18,20). Cristo continua presente entre nós pela fé, pela palavra, pelos sacramentos, em especial pela Santíssima Eucaristia.

Jesus não está mais fisicamente entre nós, mas nos espera na casa do Pai e nos convida a não permanecer olhando para o alto, mas a estar juntos, unidos na oração, para invocar o dom do Espírito Santo. Só mesmo quem “renasce do alto”, isto é, do Espírito de Deus, está habilitado para entrar no Reino de Deus (cf. Jo 3,3-5).

Ainda do Evangelho sobressai uma palavra que revela a nossa missão: Sequenciar o anúncio da Sua mensagem. O Senhor envia os seus discípulos a anunciá-lo com o poder do Espírito Santo: “Ide, pois, e ensinai a todas as nações” (Mt 28, 19). É um ato de grande confiança de Jesus aos seus discípulos. Ele confia e acredita em nós e envia-nos a continuar a sua missão; apesar das nossas fraquezas.

O texto da primeira leitura ainda ressalta: “Mas recebereis o poder do Espírito Santo que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra”. Com estas palavras Jesus despede-se dos Apóstolos. Imediatamente depois, o autor sagrado acrescenta que Cristo “foi elevado à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos” (At 1,9). É o mistério da Ascensão, que neste domingo celebramos.

Mas ainda podemos refletir sobre a expressão “foi elevado”. Com efeito, o uso do verbo “elevar” tem origem no Antigo Testamento, e refere-se à tomada de posse da realeza. Portanto, a Ascensão de Cristo significa a tomada de posse do Filho do homem crucificado e ressuscitado na realeza de Deus sobre o mundo. Este acontecimento é descrito como uma ação do poder de Deus, que introduz Jesus no espaço da proximidade divina.

Nesta Solenidade da Ascensão, enquanto dirigimos o nosso olhar para o Céu, onde Cristo subiu e está sentado à direita do Pai, fortaleçamos os nossos passos na terra para prosseguir com entusiasmo e coragem o nosso caminho, a nossa missão de dar testemunho e de viver o Evangelho em todos os ambientes. Seja a nossa esperança estimulada para também nós alcançarmos o céu, onde o próprio Cristo foi preparar para nós uma morada (cf. Jo 14,2).

Em tempos de pandemia peçamos a intercessão de Maria, a Mãe do Ressuscitado e glorificado para que possamos contemplar os bens celestiais, que o Senhor nos promete, e a tornar-nos testemunhas cada vez mais eficazes da sua vida e da sua Ressurreição, na confiança e na esperança.

Por Irmã Maria Helena Teixeira, Teóloga, Missionária, Escritora

Colaboradora JI