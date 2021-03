Asfaltamento: Estrada Caburi/Mocambo recebe visita técnica

Uma equipe de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SEMOSP, realizou visita técnica à estrada que liga as comunidades Mocambo, Caburi e Monte Sinai. O objetivo foi realizar um estudo de toda a extensão da via para elaboração do projeto de pavimentação.

O trabalho foi coordenado pelo engenheiro da SEMOSP, Rodrigo Silva. Ele informa que foi feito “um levantamento preliminar para localizar e cadastrar possíveis jazidas de material para construção da sub-base e da base da estrada”. A medida se faz necessária para realizar o cálculo de volume de material a ser transportado para os serviços de terraplenagem da estrada.

Durante a vistoria, locais ao longo da via foram escolhidos e receberam demarcação georeferencial. O trabalho vai possibilitar escolher áreas estratégicas para construção de canteiros de obras, depósito de material e outras ações que facilitarão os trabalhos. “Essa viagem serviu pra gente avaliar possíveis entraves que possam, por ventura, inviabilizar a execução dos serviços na estrada”, afirmou Rodrigo Silva.

A construção da estrada Caburi/Mocambo/Monte Sinai é um projeto da Prefeitura de Parintins em parceria com Ministério do Desenvolvimento Regional, fruto de emenda parlamentar do senador Eduardo Braga. A obra está orçada em aproximadamente R$ 38,5 milhões. O projeto contempla, além da pavimentação da estrada Caburi/Mocambo, a pavimentação da estrada, meio fio e sarjeta, construção de terminal de passageiros, fábrica de gelo, armazém, pátio de estacionamento, muro de contenção e rampa de concreto na comunidade Monte Sinai e Porto flutuante na agrovila do Mocambo.

Eldiney Alcântara/Semosp