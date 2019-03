Assaltantes armados rendem funcionários e fazem arrastão em comércio no bairro Santa Clara

Foram momentos de terror, relataram funcionários do Mercadinho Santa Clara rendidos por três homens armados na manhã desta quinta-feira (14 de março) em Parintins (369km de Manaus). Segundo as vítimas, dois dos três assaltantes usavam fardamento da Escola Dom Gino Malvestio.

Na investida dos ladrões, segundo o proprietário do Mercadinho que fica localizado no bairro Santa Clara, Antônio Carlos, calcula que cerca de R$ 2 Mil foram levados do comércio, além de celulares, cordão e uma moto dos funcionários. “Na hora do assalto (por volta das 7h30) não estava no comércio, mas estava próximo e quando ouvi gritos pensei até que tinha morrido alguém”, disse ainda assustado, o empresário.

Sobre a ação dos bandidos, funcionários informaram que os dois caixas foram os primeiros a serem abordados e, em seguida, renderam os demais funcionários, “levaram uns para o fundo do comércio e outros para o banheiro e pedindo pressa, nos agredirão e dispararam tiros acredito que pra cima”, comenta assustada uma das funcionárias.

Alunos, professores e demais funcionários da Escola Gentil Belém, próximo ao mercadinho assaltado, ouviram os disparos e ficaram preocupados. “Ouvimos os disparos e ficamos preocupados, mas os alunos já estavam em sala de aula. Aviso aos pais que está tudo bem, não houve tumulto e as aulas seguem normalmente”, afirma o secretário da escola, Aleilson Tavares.

A polícia esteve no local colhendo informações e iniciaram buscas aos acusados.

As imagens da Câmara de Segurança foram cedidas pelo proprietário do Comércio

Texto: Kedson Silva/JI