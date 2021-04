Assembleia aprova projeto de Saullo Vianna que protege ciclistas em rodovias estaduais

A Assembleia Legislativa do Amazonas aprovou, durante sessão de votação desta quarta-feira (14), Projeto de Lei que obriga a instalação de placas de advertência nas rodovias estaduais, com objetivo de conscientizar o condutor quanto ao respeito à vida de ciclistas. A proposta é do deputado Saullo Vianna (PTB).

Muitos adeptos de tal atividade esportiva, segundo o parlamentar, relataram a falta de respeito de motoristas com os atletas que regularmente costumam fazer pedaladas em longos percursos pelas nas rodovias AM-010 e AM-070, por exemplo.

“Além da dificuldade de não contarem com ciclovias na cidade, falta de segurança e desrespeito são reclamações recorrentes de quem tem o hábito de pedalar em longas distâncias, o que acaba fazendo com que ciclistas usem essas rodovias com frequência. Pretendemos, através dessa proposta, despertar nos motoristas a conscientização para o respeito à vida dessas pessoas”, alertou Saullo.

No texto do PL, que segue para sanção do governador, as placas “Cuidado! Ciclista na via” devem ser instaladas em todas as saídas dos municípios com acesso às rodovias.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI